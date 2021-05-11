Kasanın içinden çıkanlar herkesi şaşırttı

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinde evlerinde tadilat yapan bir çift büyük bir sürprizle karşılaştı. Çift, mutfakta tadilat sırasında şifreli bir kasa buldu. Kasaan çıkanlar ise herkesi şaşırttı.
Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 12:16Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 12:16
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ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinde evlerinde tadilat yapan bir çift büyük bir sürprizle karşılaştı. Çift, mutfakta tadilat sırasında şifreli bir kasa buldu. Kasada para, rehber niteliğinde bir kitap ve iki fotoğraf bulundu.