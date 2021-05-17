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Haberler Galeri Kaya Çilingiroğlu'nun panik anları! Yeni sevgilisi ile markette yakalandı

Kaya Çilingiroğlu'nun panik anları! Yeni sevgilisi ile markette yakalandı

Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisi ile Bebek'te kameralara yakalandı. Kameraları görünce panik yaşayan Çilingiroğlu, "Hanımefendi kim?" sorularına "Hangi hanımefendi!" diyerek cevap vermedi.

Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 12:57 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 13:03
Kaya Çilingiroğlu'nun panik anları! Yeni sevgilisi ile markette yakalandı

Oyuncu Hülya Avşar'ın (57) futbol yorumcusu eski eşi Kaya Çilingiroğlu Bebek'te bir şarküteride yeni sevgilisi ile alışveriş yaparken görüntülendi.

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Kaya Çilingiroğlu'nun panik anları! Yeni sevgilisi ile markette yakalandı

Basın mensuplarının fark eden çift, mekandan ayrı ayrıldı. İlk olarak Kaya Çilingiroğlu çıkarken muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

Kaya Çilingiroğlu'nun panik anları! Yeni sevgilisi ile markette yakalandı

HIZLA UZAKLAŞTILAR

Muhabirlerin sorularını "Hanımefendi kim ayrı ayrı çıkıyorsunuz?" sorulara Kaya Çilingiroğlu, "Hangi hanımefendi!" diyerek cevap vererek arabasına binerek uzaklaştı.

Kaya Çilingiroğlu'nun panik anları! Yeni sevgilisi ile markette yakalandı

Kaya Çilingiroğlu'nun ardından yaklaşık 10 dakika sonra ayrılan esmer hanımefendi muhabirlerin sorularına cevap vermezken taksiye binerek hızla uzaklaştı.

Kaya Çilingiroğlu'nun panik anları! Yeni sevgilisi ile markette yakalandı

DEFALARCA MASKESİZ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz aylarda Feraye Çilingiroğlu'ndan olan oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ile Bebek sahilde maskesiz bir şekilde yürüyüş yaparken objektiflere yansımıştı.

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