Kaya Çilingiroğlu'nun panik anları! Yeni sevgilisi ile markette yakalandı

Kaya Çilingiroğlu'nun panik anları! Yeni sevgilisi ile markette yakalandı

Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisi ile Bebek'te kameralara yakalandı. Kameraları görünce panik yaşayan Çilingiroğlu, "Hanımefendi kim?" sorularına "Hangi hanımefendi!" diyerek cevap vermedi.