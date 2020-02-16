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Kayak ve termali buluşturan Murat Dağı'nın büyüleyici kış manzaraları

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yer alan Murat Dağı, kar beyazlığında ziyaretçilerine "seyrine doyumsuz" manzaralar sunuyor. Dağda kayak sezonunun hava koşullarına bağlı olarak mart sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2020 Pazar 12:26 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2020 Pazar 12:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





