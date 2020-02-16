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Kayak ve termali buluşturan Murat Dağı'nın büyüleyici kış manzaraları

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yer alan Murat Dağı, kar beyazlığında ziyaretçilerine "seyrine doyumsuz" manzaralar sunuyor. Dağda kayak sezonunun hava koşullarına bağlı olarak mart sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2020 Pazar 12:26 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2020 Pazar 12:27
Kayak ve termali buluşturan Murat Dağı'nın büyüleyici kış manzaraları

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Murat Dağı, zirveye yakın konumdaki kayak pistleri ve 1500 metre rakımda bulunan 41 derece sıcaklıktaki termal kaynaklarıyla ilgi görüyor.

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Kayak ve termali buluşturan Murat Dağı'nın büyüleyici kış manzaraları

Sezonun açıldığı 10 Ocak'tan bu yana özellikle hafta sonlarında kayak tutkunlarıyla dolup taşan bölge, beyaz örtüsüyle de doğaseverlerin dikkatini çekiyor.

Kayak ve termali buluşturan Murat Dağı'nın büyüleyici kış manzaraları

Yeşil örtüyü kaplayan kar kütleleri, ağaçlarda rüzgarın etkisiyle güzel görüntüler oluşturuyor. Akşama doğru güneşin kızıllığıyla bütünleşen Murat Dağı'na bu güzellikleri fotoğraflamak isteyenler de geliyor.

Kayak ve termali buluşturan Murat Dağı'nın büyüleyici kış manzaraları

Yer yer sis altında kalan bölgede kayak tutkunları için zor, orta ve kolay seviyelerde toplam 1735 metrelik 3 pist bulunuyor. Murat Dağı Termal Kayak Merkezi, 735 metrelik T-bar ve 300 metrelik babyliftin tamamlanarak açılmasıyla hafta sonlarında yüzlerce kişiyi ağırlıyor.

Kayak ve termali buluşturan Murat Dağı'nın büyüleyici kış manzaraları

Dağda kayak sezonunun hava koşullarına bağlı olarak mart sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

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