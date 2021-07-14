  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Kayayı parçalamak için hazırladığı torpil evinde patladı: 1 yaralı

Kayayı parçalamak için hazırladığı torpil evinde patladı: 1 yaralı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, tarlasında bulunan kayayı parçalamak için evinde çok sayıda torpili birleştirmek isteyen Ş.Ö., meydana gelen patlama sonucu yaralandı. Polis ekipleri patlamanın yaşandığı evde detaylı incelemede bulundu. Olayın perde arkası çözüldü.

Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 23:04 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 23:06
Kayayı parçalamak için hazırladığı torpil evinde patladı: 1 yaralı

Olay, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Yeni Mahalle 8040 sokakta bulunan 3 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, şiddetli bir patlama sesi duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Kayayı parçalamak için hazırladığı torpil evinde patladı: 1 yaralı

Bunun üzerine harekete geçen polis, patlamanın 8040 sokaktaki apartmanda olduğunu tespit ederek çevrede güvenlik kordonu oluşturdu. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, patlamanın meydana geldiği apartman dairesinde bulunan ve yaralanan Ş.Ö.'yü çıkartarak ambulansa aldı.

Kayayı parçalamak için hazırladığı torpil evinde patladı: 1 yaralı

İlk tedavisi olay yerinde yapılan Ş.Ö., daha sonra Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kayayı parçalamak için hazırladığı torpil evinde patladı: 1 yaralı

ÇOK SAYIDA TORPİL BULUNDU
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada kapsamında polis ekipleri patlamanın yaşandığı evde detaylı incelemede bulundu. Yapılan araştırmada dairede çok sayıda patlayıcı torpil ele geçirildi.

Kayayı parçalamak için hazırladığı torpil evinde patladı: 1 yaralı

Bunun üzerine, soruşturmayı derinleştiren polis, Ş.Ö.'nün Menemen ilçesindeki tarlasında bulunan bir kayayı patlamak için Konak ilçesinden çok sayıda torpil temin ettiğini ve bu torpilleri birbirine bağladığı sırada patlamanın meydana geldiğini belirledi.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Yol kenarındaki yaralı köpeği kurtaran acil tıp teknisyeni adeta ders verdi
Yol kenarındaki yaralı köpeği kurtaran acil tıp teknisyeni adeta ders verdi