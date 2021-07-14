Kayayı parçalamak için hazırladığı torpil evinde patladı: 1 yaralı

Bunun üzerine, soruşturmayı derinleştiren polis, Ş.Ö.'nün Menemen ilçesindeki tarlasında bulunan bir kayayı patlamak için Konak ilçesinden çok sayıda torpil temin ettiğini ve bu torpilleri birbirine bağladığı sırada patlamanın meydana geldiğini belirledi.