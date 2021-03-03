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Kayganlaşan yolda aydınlatma direğine çarptı

Denizli'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, otomobilin çarptığı aydınlatma direği ve tabela devrildi.

Giriş Tarihi: 3 Mart 2021 Çarşamba 00:26 Güncelleme Tarihi: 3 Mart 2021 Çarşamba 00:28
Kayganlaşan yolda aydınlatma direğine çarptı

Kaza, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde kent merkezi istikametine seyir halinde olan sürücü Mustafa Erkan idaresindeki 20 DV 691 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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Kayganlaşan yolda aydınlatma direğine çarptı

Kontrolden çıkan yol ortasındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle direk ve tabela devrildi.

Kayganlaşan yolda aydınlatma direğine çarptı

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Kayganlaşan yolda aydınlatma direğine çarptı

Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. İtfaiye ekipleri otomobilde oluşabilecek yangın unsuruna karşı kontrol etti.

Kayganlaşan yolda aydınlatma direğine çarptı

Bölgeye gelen polis ekipleri trafik akışını kontrol altına alarak otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Hurdaya dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.

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