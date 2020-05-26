Kayıp dağcının 1750 metrede cansız bedenine ulaşıldı

Yapılan çalışmalarda 4'üncü gün Mendos Dağı Maden Ocakları bölgesinde, toprak yolun yaklaşık 700 metre üst kısmındaki dere yatağı içerisinde kayıp kişiye ait olduğu düşünülen sırt çantası, telefon ve eşofman zirve hattında bulundu. Arı Tepesi'nde çobanlık yapan bir kişi tarafından Ölüdeniz Jandarma Karakolu'na yapılan ihbar değerlendirildi. Arama faaliyeti Arı Tepesi zirve hattı ve dağın güney yamaçlarına yoğunlaştırıldı.