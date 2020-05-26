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Haberler Galeri Kayıp dağcının 1750 metrede cansız bedenine ulaşıldı

Kayıp dağcının 1750 metrede cansız bedenine ulaşıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Mendos Dağı'na antrenman için tırmanışa giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Fikret Emre'nin (35) arama- kurtarma çalışmalarının 14'üncü gününde yaklaşık 1750 metre yükseklikte cansız bedenine ulaşıldı.

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2020 Salı 18:51
Kayıp dağcının 1750 metrede cansız bedenine ulaşıldı

Fethiye Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü sporcularından Fikret Emre, 12 Mayıs sabahı erken saatlerde kaya tırmanışına gittikten sonra bir daha geri dönmedi.

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Kayıp dağcının 1750 metrede cansız bedenine ulaşıldı

Ailesinin başvurusu üzerine, kayıp dağcıyı havadan ve karadan arama çalışmaları bugün de sürdürüldü.

Kayıp dağcının 1750 metrede cansız bedenine ulaşıldı

Mendos Dağı'ndaki arama çalışmalarına Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir ve Muğla İl Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Fethiye, Marmaris ve Kaş AKUT, Datça ve Fethiye'den Mahalle Afet Gönüllüleri-Acil Müdahale (MAG- AME), Bursa Arama Kurtarma (BAKUT) Derneği ekipleri ile Türkiye Dağcılık Federasyonu sporcuları katıldı.

Kayıp dağcının 1750 metrede cansız bedenine ulaşıldı

Jandarma kadavra ve iz takip köpekleriyle karadan, drone ile havadan çalışmalara destek verildi. Operasyon Karapınar Mahallesi-Mendos Dağı'nın kuzey yamaçları istikametinde başlandı.

Kayıp dağcının 1750 metrede cansız bedenine ulaşıldı

Yapılan çalışmalarda 4'üncü gün Mendos Dağı Maden Ocakları bölgesinde, toprak yolun yaklaşık 700 metre üst kısmındaki dere yatağı içerisinde kayıp kişiye ait olduğu düşünülen sırt çantası, telefon ve eşofman zirve hattında bulundu. Arı Tepesi'nde çobanlık yapan bir kişi tarafından Ölüdeniz Jandarma Karakolu'na yapılan ihbar değerlendirildi. Arama faaliyeti Arı Tepesi zirve hattı ve dağın güney yamaçlarına yoğunlaştırıldı.

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