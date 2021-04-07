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Kaynak makinesini rehin alan esnaf az daha canından oluyordu

Afyonkarahisar'da alacağına karşılık borçlusunun kaynak makinesini rehin alan şahıs, çıkan kavgada sopayla darp edilip pompalı tüfekle vuruldu. Polis tarafından başlatılan inceleme devam ederken, polis ekiplerinin hiçbir detayı atlamamak için atık ve çöplerin konulduğu varilde boş kovan ile birlikte delil malzemesi araması ise dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 7 Nisan 2021 Çarşamba 22:18 Güncelleme Tarihi: 7 Nisan 2021 Çarşamba 22:19
Kaynak makinesini rehin alan esnaf az daha canından oluyordu

Olay, Afyonkarahisar 2. Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Y. (27) isimli şahıs bin 300 TL mazot parası borcu olan Bünyamin D.'den (39) alacağını almak için iş yerine gitti.

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Kaynak makinesini rehin alan esnaf az daha canından oluyordu

Ancak parasını alamayan Mustafa Y., şahsın iş yerindeki kaynak makinesine rehin olarak alıp kendi dükkanına getirdi.

Kaynak makinesini rehin alan esnaf az daha canından oluyordu

Olaydan birkaç saat sonra duruma öfkelenen Bünyamin D., yanına C.D. (17) isimli yakınını alarak Mustafa Y.'nin dükkanına geldi. Burada taraflar arasında yaşanan kavgada iddiaya göre, ikili Mustafa Y.'yi sopa ile darp ederken, ardından C.D. pompalı tüfekle Mustafa Y.'nin üzerine ateş açtı. Mustafa Y., pompalı tüfekten çıkan saçmalarla sağ bacağından vuruldu.

Kaynak makinesini rehin alan esnaf az daha canından oluyordu

POLİS ÇÖP VARİLİNDE MERMİ VE DELİL ARADI

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi.

Kaynak makinesini rehin alan esnaf az daha canından oluyordu

Bölgeye gelen polis ekipleri Bünyamin D. ve C.D.'yi olayda kullanıldıkları tüfekle birlikte gözaltına alırken, bacağından vurulan ve kafasından sopa darbeleri ile yaralanan Mustafa Y. ise ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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