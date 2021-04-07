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Kaynak makinesini rehin alan esnaf az daha canından oluyordu

Afyonkarahisar'da alacağına karşılık borçlusunun kaynak makinesini rehin alan şahıs, çıkan kavgada sopayla darp edilip pompalı tüfekle vuruldu. Polis tarafından başlatılan inceleme devam ederken, polis ekiplerinin hiçbir detayı atlamamak için atık ve çöplerin konulduğu varilde boş kovan ile birlikte delil malzemesi araması ise dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 7 Nisan 2021 Çarşamba 22:18 Güncelleme Tarihi: 7 Nisan 2021 Çarşamba 22:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





