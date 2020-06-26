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Kaza sonrası ilk paylaşım! Alişan ikinci kez baba oluyor!

Ünlü türkücü Alişan ve ailesi İzmir yolunda bir trafik kazası geçirerek, ölümden dönmüşlerdi. Çiftten kaza sonrası ilk paylaşım geldi. Buse Varol sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5 haftalık hamile olduğunu duyurdu. Alişan ise, "Bugün itibariyle yepyeni bir hayata başlıyoruz" sözleriyle bir fotoğraf paylaştı. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 26 Haziran 2020 Cuma 12:51 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2020 Cuma 13:00
Kaza sonrası ilk paylaşım! Alişan ikinci kez baba oluyor!

Ünlü şarkıcı Alişan, önceki gün eşi Buse Varol, 2 yaşındaki çocuğu ve bakıcısıyla İzmir'e giderken trafik kazası geçirdi.

Kaza sonrası Instagram hesabından eşi Alişan ve 2 yaşındaki çocuklarıyla bir pozunu paylaşan Buse Varol, şu ifadeleri kullandı: "Allah'a binlerce şükürler olsun, biz yeni bir hayata başladık. Allah evladıma, bana, eşime ve dadımıza bir şans daha verdi. İnanılmaz korkunç ve felaket dakikalar yaşadık. Bir daha yaşatmasın Allah'ım. Hiç kimseye.. Bu süreçte arayan, mesaj atan, DM'den yazan, bir şekilde bize ulaşmaya çalışıp, bizi merak eden herkese çok teşekkür ederim. Ne kadar çok sevenimiz varmış. Ne güzel insanlar biriktirmişiz. Ne kadar şükretsem de az kalır."

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Kaza sonrası ilk paylaşım! Alişan ikinci kez baba oluyor!

Hamile olduğunu da ifade eden Varol, sözlerine şöyle devam etti:" Bizi Burak'ın ve karnımdaki 5 haftalık bebeğimin melekleri korudu buna eminim. Allah bizi resmen pamuklara sarıp korudu. Ufak tefek yaralarla atlattık. Ailelerimize bağışladı Allah.Yazacak çok şeyim var ama sığdıramam.Yanımızda olan herkesten Allah razı olsun."

Kaza sonrası ilk paylaşım! Alişan ikinci kez baba oluyor!

Alişan, kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Dümdüz yolda bir anda dumanlar geldi, lastik fırladı, bir şeyler oldu. Sağa sola, bariyerlere çarpmaya başladık. Ondan sonra da takla attık. Tek düşündüğüm takla atarken hiçbirimize bir şey olmamasıydı. Sonra araba ters düştü. O sırada Buse'ye baktım. Durumu iyiydi, hemen 155'i aradı. Ben de tekmeyle camı kırıp, kapıyı açtım. Burak'la Marianne'i aldım. Onlarda ve Buse'de bir şey olmadığını görünce dedim ki, 'Çok şükür'" demişti.

Kaza sonrası ilk paylaşım! Alişan ikinci kez baba oluyor!

Eşi Buse Varol'un ikinci kez hamile olduğu iddialarını yalanlayan Alişan'ın baba olacağı, yakın arkadaşı Okan Kurt'un paylaşımıyla ortaya çıkmıştı. Mayıs 2018'de evlenen çift, 2019'da oğlu Burak'ı kucaklarına aldı.

Kaza sonrası ilk paylaşım! Alişan ikinci kez baba oluyor!

Hastane çıkışında yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan, kaza raporunda ise 120 limitli yolda saatte 150 kilometre hızla ilerlediği ve devrildikten sonra aracının 34 metre sürüklendiği ortaya çıkan 44 yaşındaki şarkıcı konuyla ilgili ilk paylaşımını Instagram hesabından yaptı. Ailesiyle birlikte çektirdiği fotoğrafın altına "Bugün itibariyle yepyeni bir hayata başlıyoruz biz" notu düşen Alişan sözlerine şöyle devam etti.

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