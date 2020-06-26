Kaza sonrası ilk paylaşım! Alişan ikinci kez baba oluyor!

Ünlü şarkıcı Alişan, önceki gün eşi Buse Varol, 2 yaşındaki çocuğu ve bakıcısıyla İzmir'e giderken trafik kazası geçirdi.

Kaza sonrası Instagram hesabından eşi Alişan ve 2 yaşındaki çocuklarıyla bir pozunu paylaşan Buse Varol, şu ifadeleri kullandı: "Allah'a binlerce şükürler olsun, biz yeni bir hayata başladık. Allah evladıma, bana, eşime ve dadımıza bir şans daha verdi. İnanılmaz korkunç ve felaket dakikalar yaşadık. Bir daha yaşatmasın Allah'ım. Hiç kimseye.. Bu süreçte arayan, mesaj atan, DM'den yazan, bir şekilde bize ulaşmaya çalışıp, bizi merak eden herkese çok teşekkür ederim. Ne kadar çok sevenimiz varmış. Ne güzel insanlar biriktirmişiz. Ne kadar şükretsem de az kalır."