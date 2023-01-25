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Haberler Galeri Kaza yapan otomobilini öyle bir hale getirdi ki... İşte yeni hali

Kaza yapan otomobilini öyle bir hale getirdi ki... İşte yeni hali

Büyük bir kazaya karışarak perte çıkan otomobilin sahibi aracını öyle bir hale getirdi ki görenler hayrete düştü. Kaza yapıp kullanılmaz hale gelen arabaları uzman ellerle öyle bir değişim geçiriyor ki görenler gözlerine inanamıyor...

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 21:15 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 21:16
Kaza yapan otomobilini öyle bir hale getirdi ki... İşte yeni hali

Büyük bir kazaya karışan araç adeta hurdaya dönmüştü. Ancak sanayiye götürülen araç, ustaların yoğun uğraşlarıyla yollara tekrar döndü.

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Kaza yapan otomobilini öyle bir hale getirdi ki... İşte yeni hali

O hurdanın tekrar eski haline döneceğini ummayanlar ise gördüklari karşısında şaşırdılar.

Kaza yapan otomobilini öyle bir hale getirdi ki... İşte yeni hali
Kaza yapan otomobilini öyle bir hale getirdi ki... İşte yeni hali
Kaza yapan otomobilini öyle bir hale getirdi ki... İşte yeni hali
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