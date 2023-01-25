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Kaza yapan otomobilini öyle bir hale getirdi ki... İşte yeni hali
Büyük bir kazaya karışarak perte çıkan otomobilin sahibi aracını öyle bir hale getirdi ki görenler hayrete düştü. Kaza yapıp kullanılmaz hale gelen arabaları uzman ellerle öyle bir değişim geçiriyor ki görenler gözlerine inanamıyor...
Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 21:15Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 21:16
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Büyük bir kazaya karışan araç adeta hurdaya dönmüştü. Ancak sanayiye götürülen araç, ustaların yoğun uğraşlarıyla yollara tekrar döndü.