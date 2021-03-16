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Haberler Galeri Kazdağları'dan kartpostallık görüntüler

Kazdağları'dan kartpostallık görüntüler

Balıkesir'in Edremit körfezinin kuzeyinde yer alan Kazdağları, her mevsim ayrı güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 19:17 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 19:17
Kazdağları'dan kartpostallık görüntüler

İlkbahar mevsimine sayılı günler kala, karla kaplı Kazdağları, doğaseverler tarafından fotoğraflandı.

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Kazdağları'dan kartpostallık görüntüler

Türkiye'nin gözde turistik alanları arasında yer alan Kazdağları, ilkbahar yaklaşırken görenleri büyülemeye devam ediyor. Kazdağları'nı gezen doğa tutkunu fotoğraf sanatçısı Mustafa Şıvka, karla kaplı kazdağlarını fotoğrafladı.

Kazdağları'dan kartpostallık görüntüler

Kazdağları'nı fotoğraf sanatıyla uğraşanlar için 'bulunmaz bir nimet' olarak değerlendiren Şıvka, çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı. Şıvka, "Kazdağlarımız her mevsim ayrı bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor.

Kazdağları'dan kartpostallık görüntüler

Temiz havası ve doğal güzellikleriyle Kazdağları, bizlere görsel bir şölen sunuyor. İlkbaharın bu ilk günlerinde, kış sezonunun son demlerini yaşadık ve bunları da fotoğraflarımıza yansıttık. Kazdağları'nda her bir yanında ayrı bir güzellik mevcut" dedi.

Kazdağları'dan kartpostallık görüntüler
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