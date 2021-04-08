Kazdağları’nda akşam saatlerinde kar yağışı başladı

Sabah saatlerinden itibaren bölgede etkili olmaya başlayan poyraz rüzgarı sonrasında sıcaklıklar sıfır dereceye kadar düştü. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava kütlesininde etkisiyle Kazdağları'na akşam saatlerde sürpriz bir kar yağışı oldu.