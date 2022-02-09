Kazdağları’nda korku dolu anlar yaşayanlar o anları anlattı

5 metre arkasındaki araçlara tipi nedeniyle göremediğini ifade eden Dozer Operatörü Mustafa Bozkır "Akşam 6 ile gündüz 12 civarı kurtarıldık. Kurtarıldığımızda arkadaşlarımızı gördük sevindik. AFAD geldi kurtardı bizi. Sağolsunlar. Görüş mesafesi sıfıra düştüğü için yolu bulamadık. Arka arkaya gidiyorduk. En önde ben gidiyordum. Onlar hep arkada idi. 5 metre arkamdaki diğer aracı göremiyordum. Öyle bir tipi vardı."dedi.