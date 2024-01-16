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Haberler Galeri Kazdağları'nda mest eden görüntü! Beyaz örtü seyrine doyumsuz manzara oluşturdu

Kazdağları'nda mest eden görüntü! Beyaz örtü seyrine doyumsuz manzara oluşturdu

Balıkesir'de bulunan ve onlarca endemik bitkiye ev sahipliği yapan Kazdağları, bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüye büründü. Hayran bırakan görüntüler dron ile havadan görüntülendi.

İHA

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 11:53 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 12:05

Kazdağları’nda mest eden görüntü! Beyaz örtü seyrine doyumsuz manzara oluşturdu

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçesi yükseklerinde Kazdağları'nda geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı sonrasında dağlar beyaz örtünün altında kaldı. Bu seyri doyumsuz manzara dron ile görüntülendi.

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Kazdağları’nda mest eden görüntü! Beyaz örtü seyrine doyumsuz manzara oluşturdu

Geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında Kazdağları'nda kar yüksekliği bazı bölgelerde 10 santimetreyi geçti. Kazdağları'nın çam, meşe ve kayın ormanları kar yağışı sonrasında beyaz örtünün altında kaldı.

Kazdağları’nda mest eden görüntü! Beyaz örtü seyrine doyumsuz manzara oluşturdu

Onlarca endemik bitkiye ev sahipliği yapan Kazdağları kar yağışı sonrasında beyaz örtü ile seyri doyumsuz manzaralara ev sahipliği yapıyor. Kazdağları'nın kar altındaki güzellikleri ise dron kamerası ile havadan görüntülendi.

Kazdağları’nda mest eden görüntü! Beyaz örtü seyrine doyumsuz manzara oluşturdu
Kazdağları’nda mest eden görüntü! Beyaz örtü seyrine doyumsuz manzara oluşturdu
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