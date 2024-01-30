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Haberler Galeri Kazdağları'nda mest eden görüntü! Kar yağışı dron ile görüntülendi

Kazdağları'nda mest eden görüntü! Kar yağışı dron ile görüntülendi

Balıkesir'e bağlı Kazdağları'nda etkisini sürdüren kar yağışı seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. Karla kaplı dağ, dron kamerası ile havadan görüntülendi.

İHA

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 16:21

Kazdağları’nda mest eden görüntü! Kar yağışı dron ile görüntülendi

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçesi yükseklerinde, Kazdağları'nda iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı dron kamerası ile görüntülendi.

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Kazdağları’nda mest eden görüntü! Kar yağışı dron ile görüntülendi

Kazdağları'nda iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı özellikle ulaşımı olumsuz etkiliyor. Edremit - Yenice Karayolunda kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar oluşuyor.

Kazdağları’nda mest eden görüntü! Kar yağışı dron ile görüntülendi

Karayolları ve Edremit Belediyesi ekipleri yolu açık tutmak için yoğun şekilde tuzlama ve küreme çalışması yapıyor.

Kazdağları’nda mest eden görüntü! Kar yağışı dron ile görüntülendi

Kazdağları'nda yoğun kar yağışı dron kamerası tarafından görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde Kazdağları'nın güzellikleri masalsı görüntüler ortaya koydu.

Kazdağları’nda mest eden görüntü! Kar yağışı dron ile görüntülendi
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