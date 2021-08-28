Ülkemizde pek çok bölgede yetişen balın faydaları saymakla bitmiyor. Dünyada Alpler'den sonra en yüksek oksijen oranına sahip Kazdağları'nda üretiler ballar ise İngiltere, Almanya, ABD, Katar ve Japonya'ya gönderiliyor.
Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 16:34
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Kazdağları'nda üretiliyor 5 ülkeye gönderiliyor
Çanakkale'de 10 yıldır bal üreticiliği yapan Gökhan Aydoğdu, kovanlarını Çan ve Bayramiç ilçelerinin yüksek kesimlerinde, Kazdağları'nın rüzgarının estiği bölgede tutuyor.
Aydoğdu, AA muhabirine, bulundukları coğrafyanın hem batı hem de kuzey yamaçlarında verimli bir bölge seçtiklerini söyledi. Kovanların bulunduğu alana karabuğday ve kişniş ektiğini belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:
"Arıların bölgedeki flora zenginliği ve meşe, kestane gibi ağaç çeşitliliğinden, salgısından daha ziyade ekmiş olduğumuz çiçeklerden aldığı nektarla harmanladığı balın niteliği çok farklılaşıyor. Ortaya tıbbi değeri olan ürün çıkıyor. 2018 yılından bu yana Amerika'ya, dünyanın en kapsamlı bal yarışmasına ürettiğimiz balı gönderiyoruz. Yaklaşık 6 ay boyunca birçok akademisyen tarafından Kuzey Carolina'daki merkezde bu ballar incelenir. Bu bölgede ürettiğimiz ballarla ilgili iki dünya birinciliğimiz, toplam 7 ödülümüz var."
Kazdağları'nda üretiliyor 5 ülkeye gönderiliyor
ABD'den gelen bir sağlık kuruluşunun yetkililerine ürettikleri baldan örnekler verdiklerini aktaran Aydoğdu, iş birliği konusunda görüşmelerinin sürdüğünü ifade etti.
Kazdağları'nda üretiliyor 5 ülkeye gönderiliyor
"ÇAM BALI, DÜNYADA KAHVALTILIK BAL SINIFINDA 3 DEĞERLİ BALDAN BİRİDİR"
Aydoğdu, geniş ölçekli üretim yapmadıklarını, "butik üretim"le kaliteli ürün elde ettiklerini vurguladı.
Yaklaşık 7 yıldır Japonya'ya bal ihraç ettiklerini anlatan Aydoğdu, "Ballarımızdan ayrıca Katar'a gönderiyoruz. Onlar da ürünlerimizi çok sevdi. Ayrıca İngiltere ve Almanya'ya 3 yıldır özel gönderimlerimiz var." dedi.
Kazdağları'nda üretiliyor 5 ülkeye gönderiliyor
Gökhan Aydoğdu, Türkiye'nin çam balı üretimi konusunda çok önemli bir noktada bulunduğunu vurguladı.