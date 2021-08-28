Kazdağları’nda üretiliyor 5 ülkeye gönderiliyor

"Arıların bölgedeki flora zenginliği ve meşe, kestane gibi ağaç çeşitliliğinden, salgısından daha ziyade ekmiş olduğumuz çiçeklerden aldığı nektarla harmanladığı balın niteliği çok farklılaşıyor. Ortaya tıbbi değeri olan ürün çıkıyor. 2018 yılından bu yana Amerika'ya, dünyanın en kapsamlı bal yarışmasına ürettiğimiz balı gönderiyoruz. Yaklaşık 6 ay boyunca birçok akademisyen tarafından Kuzey Carolina'daki merkezde bu ballar incelenir. Bu bölgede ürettiğimiz ballarla ilgili iki dünya birinciliğimiz, toplam 7 ödülümüz var."