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Kazdağları'nda yangın tedbirleri kapsamında Yunus ekipleri de devriye görev yapıyor
Kazdağları'nda yangın tedbirleri kapsamında Yunus ekipleri de devriye görev yapıyor
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, orman işletme ve jandarma ekiplerinin yanı sıra Edremit Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri de Kazdağları'nda devriye görevine başladı.
Giriş Tarihi: 3 Ağustos 2021 Salı 16:01
Güncelleme Tarihi: 3 Ağustos 2021 Salı 16:01
Yunuslar, oluşturulan sorumluluk sahalarındaki ormanlık alanlarda 7 gün 24 saat görev yaparak olası yangınlara karşı denetimlere destek oluyor.
Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerle koordineli bir şekilde çalışma sürdüren motosikletli ekipler, zorlu arazi koşullarında seyrediyor, vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.
Ormanlarda olası bir alevlenme görmeleri durumunda yetkililerle de iletişime geçen ekipler, yangın riski ortadan kalkana kadar görevlerini sürdürecek.