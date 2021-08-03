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Haberler Galeri Kazdağları'nda yangın tedbirleri kapsamında Yunus ekipleri de devriye görev yapıyor

Kazdağları'nda yangın tedbirleri kapsamında Yunus ekipleri de devriye görev yapıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, orman işletme ve jandarma ekiplerinin yanı sıra Edremit Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri de Kazdağları'nda devriye görevine başladı.

Giriş Tarihi: 3 Ağustos 2021 Salı 16:01 Güncelleme Tarihi: 3 Ağustos 2021 Salı 16:01
Kazdağları'nda yangın tedbirleri kapsamında Yunus ekipleri de devriye görev yapıyor

Yunuslar, oluşturulan sorumluluk sahalarındaki ormanlık alanlarda 7 gün 24 saat görev yaparak olası yangınlara karşı denetimlere destek oluyor.

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Kazdağları'nda yangın tedbirleri kapsamında Yunus ekipleri de devriye görev yapıyor

Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerle koordineli bir şekilde çalışma sürdüren motosikletli ekipler, zorlu arazi koşullarında seyrediyor, vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Kazdağları'nda yangın tedbirleri kapsamında Yunus ekipleri de devriye görev yapıyor

Ormanlarda olası bir alevlenme görmeleri durumunda yetkililerle de iletişime geçen ekipler, yangın riski ortadan kalkana kadar görevlerini sürdürecek.

Kazdağları'nda yangın tedbirleri kapsamında Yunus ekipleri de devriye görev yapıyor
Kazdağları'nda yangın tedbirleri kapsamında Yunus ekipleri de devriye görev yapıyor
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