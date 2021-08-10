Kazdıkları çukurda hayatlarını kaybettiler

Olayı anlatan Aybey, "Bana bir telefon geldi. Toprak altında kalanlar olmuş. Benim de evim buraya yakın hemen buraya geldim ve ellerimle toprağı kazmaya başladım. Bir tanesinin kafasına ulaştım baktım ölmüş onu bıraktım diğerinin kafasını çıkarmak için kazmaya başladım baktım o da ölmüş. Ondan sonra ambulansı ve jandarmayı aradık. Bize dokunmamamızı söylediler biz de beklemede kaldık" dedi.