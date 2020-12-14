Kazı yapan işçiler buldu! Tabutun içinden çıkanlar hayrete düşürdü...

Kazı yapan işçiler tarafından bulunan tabutun içinden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü. 2 bin yıllık olduğu düşünülen tabuttan binlerce sikke çıktı. Her şeyden habersiz kazı çalışması yapan işçiler kayığa benzer bir tabutla karşılaştı. Buldukları şeyin ne olduğunu ilk gördüklerinde anlayamayan işçiler, tabuttan çıkanları gördükleri an hayatlarının şokunu yaşadılar. Uzmanlar tarafından dikkatle taşınan tabutun içinden binlerce sikke çıktı. Tabutun içinin para dolu olduğunu gören uzmanlar, daha fazla bilgiye ulaşmak adına araştırma yapabilmek için çalışmalara başladı. Yaklaşık ağırlığı 250 kg olan hazine, paketlenmiş halde kayık şeklinde bir tabutun içinde bulunuyor ve gümüş altın sikkelerden oluşuyor. Uzmanlara göre define 2 bin yıldan daha fazladır gömülü. Defineyi bulan hazine avcıları bu gömüyü bulmak için 30 yıldır iz sürüyorlar, define avcıları sikke efsanesi olarak dilden dile dolaşan bu efsanenin gerçek olabileceğini düşünerek yola çıktıkları ve bu şekilde karar verdiklerini söylüyorlar.