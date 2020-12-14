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Haberler Galeri Kazı yapan işçiler buldu! Tabutun içinden çıkanlar hayrete düşürdü...

Kazı yapan işçiler buldu! Tabutun içinden çıkanlar hayrete düşürdü...

Kazı yapan işçiler tarafından bulunan tabutun içinden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü. 2 bin yıllık olduğu düşünülen tabuttan binlerce sikke çıktı.

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 12:52
Kazı yapan işçiler buldu! Tabutun içinden çıkanlar hayrete düşürdü...

Her şeyden habersiz kazı çalışması yapan işçiler kayığa benzer bir tabutla karşılaştı.

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Kazı yapan işçiler buldu! Tabutun içinden çıkanlar hayrete düşürdü...

Buldukları şeyin ne olduğunu ilk gördüklerinde anlayamayan işçiler, tabuttan çıkanları gördükleri an hayatlarının şokunu yaşadılar.

Kazı yapan işçiler buldu! Tabutun içinden çıkanlar hayrete düşürdü...

Uzmanlar tarafından dikkatle taşınan tabutun içinden binlerce sikke çıktı.

Kazı yapan işçiler buldu! Tabutun içinden çıkanlar hayrete düşürdü...

Tabutun içinin para dolu olduğunu gören uzmanlar, daha fazla bilgiye ulaşmak adına araştırma yapabilmek için çalışmalara başladı.

Kazı yapan işçiler buldu! Tabutun içinden çıkanlar hayrete düşürdü...

Yaklaşık ağırlığı 250 kg olan hazine, paketlenmiş halde kayık şeklinde bir tabutun içinde bulunuyor ve gümüş altın sikkelerden oluşuyor.

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