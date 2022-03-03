Kazı yapan işçiler buldu! Tabutun içinden çıkanlar hayrete düşürdü...

Her şeyden habersiz kazı çalışması yapan işçiler kayığa benzer bir tabutla karşılaştı. Buldukları şeyin ne olduğunu ilk gördüklerinde anlayamayan işçiler, tabuttan çıkanları gördükleri an hayatlarının şokunu yaşadılar. Uzmanlar tarafından dikkatle taşınan tabutun içinden binlerce sikke çıktı. Tabutun içinin para dolu olduğunu gören uzmanlar, daha fazla bilgiye ulaşmak adına araştırma yapabilmek için çalışmalara başladı. Yaklaşık ağırlığı 250 kg olan hazine, paketlenmiş halde kayık şeklinde bir tabutun içinde bulunuyor ve gümüş altın sikkelerden oluşuyor. Uzmanlara göre define 2 bin yıldan daha fazladır gömülü. Defineyi bulan hazine avcıları bu gömüyü bulmak için 30 yıldır iz sürüyorlar, define avcıları sikke efsanesi olarak dilden dile dolaşan bu efsanenin gerçek olabileceğini düşünerek yola çıktıkları ve bu şekilde karar verdiklerini söylüyorlar. DUVARDAN GELEN SESLER HAYRETE DÜŞÜRDÜ Ardından evin kartonpiyer kısmına gizlenen yılanların sesini duyan lojmanda kalanlar durumu Çilimli Belediyesi itfaiye ekiplerini haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ses gelen yerdeki kartonpiyeri keserek içinde bulunan yılanları tek tek çıkardı. Bulunduğu yerden kurtarılan yılanlar itfaiye ekipleri tarafından uzak bir noktada doğaya salındı. Buldukları her şeyin 'içini' göstererek YouTube'ta fenomen olan ve son olarak Mercedes'in Almanya'da bulunan müzesine giren baba oğul, bu kez son model Mercdes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu böyle kesti! İÇİNDEN NELER Mİ ÇIKTI? Bıçakla önce koltuğun dış kılıfını kesen YouTuber baba daha sonra koltuğun içini işte böyle didik didik etti. YouTuber baba, arabanın içinde kesip biçme işlemi zor olacağından arabadan koltuğu sökmeye karar veriyor. Evet şimdi kesme işlemine kaldığımız yerden devam edebiliriz! Koltuğun sırt kısmından koltuğa yumuşaklık sağlayan pamuk kaplama çıkıyor. Tabii ki babamızın merakı durmak bilmiyor. YouTuber baba, koltuğun bu kısmını da kesiyor. Meraklı babanın ulaştığı bu metal kısım sizce ne olabilir? Bu koltuklar aynı zamanda sürücüye masaj da yapıyor! Şu an koltuktaki bu masaj sistemini görüyorsunuz. Koltuktaki ısı ve basınç oranı 'Sıcak taş terapisi'nin geleneksel etkisini hissettirecek şekilde omuz, bel ve sırt bölgesi için ayarlanmış. Babamızın merakı bitmek bilmiyor. Şimdi de sırt kısmının yan köşelerini kesiyor ve koltuğun arka tarafına ulaşmaya çalışıyor. Koltuğun köşelerini açıyor ve köşelerde oturanı saran hareketli yumuşak yastıkçıklar çıkıyor. Koltuğun arka kısmını açmaya devam eden baba hava yastığına ulaşıyor. Koltuğun arka kısmının içi... Ön kısımda bulunan hava keseleri fanlar yardımı ile oturanın sırtına sert baskılar yapıyor ve ısınarak sıcak taş etkisi gösteriyor. Meraklı baba, koltuğun alt kısmını kesmeye devam ediyor. Buradan da tahmin edilebileceği gibi yumuşaklık sağlayan kaplama çıkıyor. Kaplamanın altını açan YouTuber baba koltuğun bu kısmında da fanlar buluyor. Bulduğu fanları teker teker çıkarıyor... Koltuğun alt kısmında toplam 4 adet fan bulunuyor. YouTuber baba koltuğu kesmeye kaldığı yerden devam ediyor. Meraklı baba koltuğun sırt kısmına masaj yapan beyin sistemini çıkarıyor. Sistemin alt kısmında ise hava keselerini doldurup boşaltan pompa var. Pompayı sıktığında hava keselerinin şiştiği görülüyor. Koltuğun sırt kaplamasını çıkaran baba, koltuğun bel desteğine ulaşıyor. Daha sonra meraklı baba koltuğun alt kısmında ayrı bir bölme fark ediyor. Peki bu bölmenin içinde ne var dersiniz? Yangın söndürme tüpü elbette... Avustralya'da bir adam, arka bahçesinde esrarengiz bir delik keşfetti. İlginç deliğin fotoğrafını çekerek sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Yeterli beğeni gelmesi durumunda parmağını deliğe sokacağını söyledi ve büyük bir tehlikeden kıl payı kurtuldu. İşte o anlar... Deliğin içinden bilimsel adı Atracinae olan ölümcül zehre sahip bir örümcek çıktı. Neyse ki adam parmağını delikten zamanında çektiği için büyük bir tehlike atlattı. Türkçesi üç tünel ağlı örümcek olan geçen tür, en zehirli örümceklerin arasında bulunuyor. SU SAYAÇ KUTUSUNU AÇINCA BU GÖRÜNTÜYLE KARŞILAŞTI! Bir aile yıllardır açılmamış olan su sayacı kutusunu açınca içinde gördükleri karşısında şaşkına döndü. İçindeki canlıları inceleyen aile, değişik bir arı türünün su sayaç kutusunu kovana çevirdiğini fark etti. İşte o kovandan mide bulandıran kareler... BÖYLESİNİ DAHA ÖNCE GÖRMEDİNİZ! Bir reddit kullanıcısı, deniz kenarında ilginç bir canlıya rastladı. Yumuşakça sınıfına ait bu canlının fotoğraflarını hesabından paylaştı. Duvarından gelen seslerden şikayet eden adam çözüm aramaya başladı. Gerekli mercilerle iletişime geçti. Bakın o duvarın içinden neler çıktı... HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN