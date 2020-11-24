Kel kartalın somon avı saniye saniye görüntülendi

Vahşi doğada belgesel çekimi için bulunan bir ekip tarafından kaydedilen görüntüler, izleyenleri şoke etti. Alaska'nın sadece doğal güzellikleriyle değil vahşi doğasıyla da çarpıcı görüntülere sahne oluyor.
Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 15:28Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 15:28
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Chilkoot Nehri üzerinde uçan bir kel kartalın (Haliaeetus leucocephalus), keskin gözleriyle takibe alıp hızla avladığı somon balığını kıyıya çekiş anının kare kare saptandığı o anlar gibi...