Kel kartalın somon avı saniye saniye görüntülendi

Vahşi doğada belgesel çekimi için bulunan bir ekip tarafından kaydedilen görüntüler, izleyenleri şoke etti. Alaska'nın sadece doğal güzellikleriyle değil vahşi doğasıyla da çarpıcı görüntülere sahne oluyor.