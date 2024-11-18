Kelliğin ilacı kestane kabuklarında! Sakın çöpe atmayın

Kestanenin faydaları arasında sayabileceğimiz bir diğer önemli nokta da, kemik mineral yoğunluğunu artırmasıdır. Kemik sağlığı deyince aklımıza bakır ve magnezyum gelmez. Ancak bakır demiri absorbe eder, üstelik kemik bütümesi ve gelişiminde de önemli rol oynar. Magnezyum da kemik mineral yoğunluğunu artırır. Kestanede bolca bulunabilen bu iki mineral sayesinde, yaşlanmanın kemikler üzerindeki osteoporoz benzeri etkilerini önlemek ya da yavaşlatmak mümkündür.