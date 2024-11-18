Kelliğin ilacı kestane kabuklarında! Sakın çöpe atmayın

Soğuk havaların en sevilen lezzetlerinden olan kestane içerdiği vitaminlerle de tam bir şifa deposu. Kestanenin kendisi kadar kabukları da faydalı. Özellikle kellik sorunu yaşayanlar kestane kabuklarını sakın çöpe atmayın.
Kestane tam bir lif, mineral, iyi yağ asitleri, vitamin, besleyici ve antioksidan madde deposudur. Aynı şekilde, çöpe attığımız kestane kabukları da tam bir detoks ürünü olarak fayda sağlayabiliyor. İşte, kestane kabuğunun faydaları ve kestane kabuğu suyu kullanımı...
KELLİĞE İLAÇ GİBİ GELİYOR Kestane kabuğu suyunun faydaları arasında saç dökülmesi de yer alıyor. İçeriğindeki doğal vitaminler sayesinde kestane kabuğu suyu saç maskesi olarak kullanıldığında saç köklerini kuvvetlendiriyor. Bunun için kestane kabuklarını suda kaynattıktan sonra saçınızı yıkayın ve bir saat kadar yıkamadan bekletin. Ardından rutin şampuanlamaya geçebilirsiniz.
KESTANENİN FAYDALARI NELERDİR? Kestane, lif zengini olduğu için diyabetin önlenmesinde ve yönetilmesinde çok etkilidir. Zira kestane gibi lifli yiyeceklerin glisemik endeksi düşüktür. Bu da kan şekerinin daha yavaş yükselmesini sağladıkları anlamına gelir.
Kestanenin yapısında bulunan C vitamini ve diğer antioksidanlar, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için birebirdir. C vitamini beyaz kan hücrelerinin üretimini desteklemesinin yanı sıra, vücuttaki serbest radikallerin etkisiz hale getirilmesinde de önemli rol oynar. Bu da bağışıklık sisteminin patojenler üzerine odaklanmasına ve hastalıkları önlemeye yardımcı olur.
Kestanenin faydaları arasında sayabileceğimiz bir diğer önemli nokta da, kemik mineral yoğunluğunu artırmasıdır. Kemik sağlığı deyince aklımıza bakır ve magnezyum gelmez. Ancak bakır demiri absorbe eder, üstelik kemik bütümesi ve gelişiminde de önemli rol oynar. Magnezyum da kemik mineral yoğunluğunu artırır. Kestanede bolca bulunabilen bu iki mineral sayesinde, yaşlanmanın kemikler üzerindeki osteoporoz benzeri etkilerini önlemek ya da yavaşlatmak mümkündür.
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi kestane, lif deposu bir yiyecektir. Lifler ise bağırsaklarda peristaltik hareketi tetikler. Bu kestanenin, bağırsak hareketlerini düzenlediği ve rahatsızlığı önlediği anlamına gelir. Lifler ayrıca yediklerinizdeki besleyici malzemelerin mümkün olduğunca fazla emilmesini de sağlar.
Kestanenin bir diğer faydası ise beyin fonksiyonlarını iyileştirmesidir. İçinde bulunan B vitaminleri, nörolojik gelişim ve fonksiyonla doğrudan bağlantılıdır. Dahası kestanede bulunan potasyum, beyne kan akışını artırır, sinir sisteminin sağlığını korur, konsantrasyonu ve hafızayı güçlendirir.
KESTANE KABUĞU SUYUNUN FAYDALARI
Kestane kabukları yüksek nem içeriğine ve düşük yağ miktarına sahiptir.
Kestane kabuğunun antioksidan bileşikler açısından zenginliği dikkate alındığında kozmetik alanında olası bir uygulama büyük ilgi görmektedir. Örneğin antioksidan aktivite cilt yaşlanmasının önlenmesinde rol oynar.
UV radyasyonunun neden olduğu oksidatif stres , keratinositlerden veya melanositlerden endotelin-1 ve R-melanosit uyarıcı hormon gibi sitokinleri serbest bırakarak cilt hasarını ve melanogenezi teşvik eder.
Kestane kabuğu suyu aynı zamanda kan dolaşımını hızlandırır. Buna bağlı olarak varis oluşumunun önüne geçmede önemli rol oynar.