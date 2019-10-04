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Haberler > Galeri > Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden Gerzek Şaban'da şok eden hata! Görenler hayrete düştü! İşte Yeşilçam filmlerinde çekim hataları...

Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden Gerzek Şaban'da şok eden hata! Görenler hayrete düştü! İşte Yeşilçam filmlerinde çekim hataları...

Yeşilçam filmleri günümüzde de televizyon kanallarında yayınlanıyor ve seyirciler tarafından ilgiyle izleniyor. Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden biri olan 'Gerzek Şaban' filmi de bugün ekranlara tekrar geliyor. Gerzek Şaban filmindeki hata ise sosyal medyayı salladı. Görenleri hayrete düşüren hata yıllar sonra ortaya çıktı. İşte görünce çok şaşıracağınız Yeşilçam filmlerindeki inanılmaz çekim hataları...

Giriş Tarihi: 4 Ekim 2019 Cuma 11:05
Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden Gerzek Şaban'da şok eden hata! Görenler hayrete düştü! İşte Yeşilçam filmlerinde çekim hataları...

Yeşilçam filmleri günümüzde de televizyon kanallarında yayınlanıyor ve seyirciler tarafından ilgiyle izleniyor. Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden biri olan 'Gerzek Şaban' filmi de bugün ekranlara tekrar geliyor. Gerzek Şaban filmindeki hata ise sosyal medyayı salladı. Görenleri hayrete düşüren hata yıllar sonra ortaya çıktı. İşte görünce çok şaşıracağınız Yeşilçam filmlerindeki inanılmaz çekim hataları...

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Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden Gerzek Şaban'da şok eden hata! Görenler hayrete düştü! İşte Yeşilçam filmlerinde çekim hataları...

"Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri"nde arkada bir otomobil görünüyor.

Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden Gerzek Şaban'da şok eden hata! Görenler hayrete düştü! İşte Yeşilçam filmlerinde çekim hataları...

"Şerefimle Yaşarım" filminde Ayhan Işık bir arabayı patlatırken oyuncak araba kullanıldığı belli oluyor.

Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden Gerzek Şaban'da şok eden hata! Görenler hayrete düştü! İşte Yeşilçam filmlerinde çekim hataları...

"Bir Teselli Ver" filminde Orhan Gencebay arka koltukta araba kullanıyor.

Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden Gerzek Şaban'da şok eden hata! Görenler hayrete düştü! İşte Yeşilçam filmlerinde çekim hataları...

"Bebek Gibi Maşallah" filminde Nihat Ziyalan bir ara yönetmene bakıyor.

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