Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden Gerzek Şaban'da şok eden hata! Görenler hayrete düştü! İşte Yeşilçam filmlerinde çekim hataları...

Yeşilçam filmleri günümüzde de televizyon kanallarında yayınlanıyor ve seyirciler tarafından ilgiyle izleniyor. Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden biri olan 'Gerzek Şaban' filmi de bugün ekranlara tekrar geliyor. Gerzek Şaban filmindeki hata ise sosyal medyayı salladı. Görenleri hayrete düşüren hata yıllar sonra ortaya çıktı. İşte görünce çok şaşıracağınız Yeşilçam filmlerindeki inanılmaz çekim hataları...