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Haberler Galeri Kemeraltı esnafından 'Çarşımızı ıssızlaştırmayın' çağrısı

Kemeraltı esnafından 'Çarşımızı ıssızlaştırmayın' çağrısı

İzmir'deki deprem riski nedeniyle Konak Meydanı'ndaki kamu ve yerel yönetimlere ait binalar boşaltılıyor. Bu binalardaki çalışanların Kemeraltı Çarşısı'ndan alışveriş yaptığını anlatan Kemeraltı Çarşısı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, 926 Sokağı'nın makus talihini yaşamak istemediklerini söyledi. O sokaktaki Ayakkabıcılar Çarşısı'nın Işıkkent'e taşınmasından sonra çarşıdaki hareketliliğin azaldığını söyleyen Girgin, "Binlerce çalışanı, memuru çarşıdan uzaklaştırmayın. Çarşımız ıssızlaşmasın" dedi.

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 09:30 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 09:34
Kemeraltı esnafından 'Çarşımızı ıssızlaştırmayın' çağrısı

İzmir'de uzun yıllar önce alışverişin adresi olarak bilinen Tarihi Kemeraltı Çarşısı, eski günlerini arıyor. Adliye'nin 20 yıl önce Bayraklı'ya, Ayakkabıcılar Sitesi'nin ise 21 yıl önce Işıkkent'e taşınmasının ardından Konak'taki çalışan sayısının azaldığını ve çarşıdan günlük alışveriş yapan insan sayısında ciddi düşüş yaşandığını söyleyen Kemeraltı Çarşısı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, ayakkabı esnafının yer aldığı 926 Sokağı'nın kaderine terk edildiğini belirtti.

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Kemeraltı esnafından 'Çarşımızı ıssızlaştırmayın' çağrısı

Ayakkabıcıların başta Işıkkent olmak üzere çeşitli sanayi sitelerine taşınması ile bir çöküntü alan halini alan Havralar Bölgesi'nin bu en önemli sokağı uzun zamandır yenilenmeyi beklediğini söyleyen Girgin, deprem riski nedeniyle Konak Meydanı'ndaki kamu ve yerele ait binaların boşaltılması nedeniyle büyük tedirginlik yaşadıklarını söyledi.

Kemeraltı esnafından 'Çarşımızı ıssızlaştırmayın' çağrısı

'EN BÜYÜK KORKUMUZ BİNALARIN BOŞ BIRAKILMASI'
Kemeraltı esnafı olarak en önemli sorunlarının Konak Meydanı'nda bulunan belediye ve emniyete ait binaların risk nedeniyle boşaltılması olduğunu anlatan Girgin, "O binalarda çok sayıda çalışan var. Uzun zamandan beri var olan deprem riski ayyuka çıktı. Bu binalar aceleyle boşaltılmaya başlandı. Bizim en büyük korkumuz 926 Sokak'ta olduğu gibi bu binaların boş bırakılması. 25 yıl önce burada bir hareketlilik vardı. Ayakkabıcılık sektörü Kemeraltı ve İzmir'e değer katıyordu. Işıkkent'e gitmelerinin ardından bu enkazı biz 25 yıldır taşıyoruz" dedi.

Kemeraltı esnafından 'Çarşımızı ıssızlaştırmayın' çağrısı

'3-4 BİN KİŞİDEN BAHSEDİYORUZ, GİDERLERSE CİDDİ SORUN YAŞARIZ'
Konak Meydanı'ndaki yerel ve kamu yönetimindeki binalarda çalışanların da Kemeraltı'na bir nefes olduğunu dile getiren Girgin şöyle devam etti:
"Bu çalışanların öğle tatilinde dışarı çıkıp bir şeyler yemeleri iş çıkışında eve giderken alışverişlerini buradan yapmaları bizi güçlendiriyordu. Az değil 3 bin-4 bin kişiden bahsediyoruz. Bu insanlar başka yere giderse ciddi sorunlar yaşarız. Biz esnaf olarak Kemeraltı'nda var olan binaların ivedilikle değerlendirilmesini istiyoruz. Çalışanların çarşı içindeki binalara yerleştirilmesini talep ediyoruz."

Kemeraltı esnafından 'Çarşımızı ıssızlaştırmayın' çağrısı

ESNAF ÇÖZÜM İÇİN MASADA BULUŞMAK İSTİYOR
Ayakkabıcıların bulunduğu 926 Sokağı'nın terk edildiğini ve bina sahiplerinin mülklerine değer katamadığını ifade eden Semih Girgin, "Kirası 1000 lira olan binalara 100 liraya kiracı bulamadılar. Terk edilen yerde gece yaşanmaz. Burası Kemeraltı'nın atar damarlarından biriydi.

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