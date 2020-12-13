Kemeraltı esnafından 'Çarşımızı ıssızlaştırmayın' çağrısı

İzmir'deki deprem riski nedeniyle Konak Meydanı'ndaki kamu ve yerel yönetimlere ait binalar boşaltılıyor. Bu binalardaki çalışanların Kemeraltı Çarşısı'ndan alışveriş yaptığını anlatan Kemeraltı Çarşısı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, 926 Sokağı'nın makus talihini yaşamak istemediklerini söyledi. O sokaktaki Ayakkabıcılar Çarşısı'nın Işıkkent'e taşınmasından sonra çarşıdaki hareketliliğin azaldığını söyleyen Girgin, "Binlerce çalışanı, memuru çarşıdan uzaklaştırmayın. Çarşımız ıssızlaşmasın" dedi.