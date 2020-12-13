Kemeraltı esnafından 'Çarşımızı ıssızlaştırmayın' çağrısı

'EN BÜYÜK KORKUMUZ BİNALARIN BOŞ BIRAKILMASI'

Kemeraltı esnafı olarak en önemli sorunlarının Konak Meydanı'nda bulunan belediye ve emniyete ait binaların risk nedeniyle boşaltılması olduğunu anlatan Girgin, "O binalarda çok sayıda çalışan var. Uzun zamandan beri var olan deprem riski ayyuka çıktı. Bu binalar aceleyle boşaltılmaya başlandı. Bizim en büyük korkumuz 926 Sokak'ta olduğu gibi bu binaların boş bırakılması. 25 yıl önce burada bir hareketlilik vardı. Ayakkabıcılık sektörü Kemeraltı ve İzmir'e değer katıyordu. Işıkkent'e gitmelerinin ardından bu enkazı biz 25 yıldır taşıyoruz" dedi.