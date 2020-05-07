Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan bebek müjdesi!

Başarılı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal 4 yıl önce muhteşem bir düğünle nikah masasına oturmuşlardı. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, sanat dünyasının örnek evlilikleri arasında da yerini alıyor. Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'dan hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. 4 aylık hamile olduğu söylenen Sinem Kobal'ın nazardan korktuğu için bebek haberini sadece aileleri ve yakın dostlarıyla paylaştığı öğrenildi. Sosyal medyanın gündemine oturan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın bebeklerinin cinsiyeti de belli.