  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan bebek müjdesi!

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan bebek müjdesi!

Başarılı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal 4 yıl önce muhteşem bir düğünle nikah masasına oturmuşlardı. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, sanat dünyasının örnek evlilikleri arasında da yerini alıyor. Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'dan hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. 4 aylık hamile olduğu söylenen Sinem Kobal'ın nazardan korktuğu için bebek haberini sadece aileleri ve yakın dostlarıyla paylaştığı öğrenildi. Sosyal medyanın gündemine oturan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın bebeklerinin cinsiyeti de belli.

Giriş Tarihi: 7 Mayıs 2020 Perşembe 09:59 Güncelleme Tarihi: 7 Mayıs 2020 Perşembe 10:58
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan bebek müjdesi!

Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal'ın bebek bekledikleri haberi magazin gündemine son dakika olarak düştü.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan bebek müjdesi!

Dört yıl önce Cunda'da görkemli bir düğünle evlenen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bebek beklediği iddia edildi. Kobal'ın dört aylık hamile olduğu ve çiftin bir kız bebek beklediği de söylentiler arasında. Çiftin haberi henüz sadece yakınlarına söylediği belirtildi.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan bebek müjdesi!

'ŞU AN EN ÖNEMLİ DİLEĞİM SAĞLIK'

Kobal kısa süre önce eşiyle karantinada geçirdiği süreci şöyle anlatmıştı:

"İçe dönük bir süreç geçiriyorum. Sakinlediğimi ve yavaşladığımı hissediyorum. Daha çok okuyorum, müzik dinliyorum, herkes için dua ediyorum. Tüm telaşlarımın bu süreçte değiştiğini görüyorum. Şu an en önemli dileğim; sağlık. Bu süreç, birlik duygumu daha da güçlendirdi."

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan bebek müjdesi!

Kenan İmirzalıoğlu ise Hakan Gence'ye verdiği röportajda evlilikleriyle ilgili merak edilen soruları yanıtlamıştı...

'SİNEM İLE BİRBİRİMİZE ŞİİR OKUYORUZ'

"Sabahları klasik müzik... Öğlene doğru ritm hızlanıyor; King Crimson, Led Zeplin hatta arada nostalji olsun diye Metallica... Akşama doğru müzik romantiğe dönüyor; Carmen McRae, Ella Fitzgerald... Sonra ya caza devam veya rock... Ayrıca evde spor yapıyorum, film izliyorum, kitap okuyorum. Sinem'le (Kobal) birbirimize şiirler okuyoruz. Sinem'le evlendiğimizden beri zaten zamanımızın büyük kısmını birlikte geçirdik. Dört duvar arasında birlikte olmaya alışkınız, çok keyifli."

.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan bebek müjdesi!

'ÇOK ŞÜKÜR EVLENDİK'

"Nasıl bir hayat yaşadım? Ne yapmak istiyorum? Bu yaşadığım kadar yaşayabilecek miyim? Aslında bu sorgulamaların ilk meyvesini Sinem'in kalbime düşmesiyle aldım. O aşk da çok şükür bir evliliğe dönüştü."

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Günlük burç yorumları - 7 Mayıs Perşembe
Günlük burç yorumları - 7 Mayıs Perşembe
  • SON DAKİKA