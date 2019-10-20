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> Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran 'Topkapı Sarayı' sorusu
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran 'Topkapı Sarayı' sorusu
Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Milyoner'in yeni bölümünde bir yarışmacıya, ''Günümüzde, tüm bölümleri halka açıkken Topkapı Sarayı'nı ziyaret eden biri hangisini göremez?'' sorusu yöneltildi.
Telefon ve yarı yarıya joker hakkını kullanmasına rağmen yanlış cevap veren yarışmacı sosyal medyada gündem oldu.
Giriş Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 14:02
Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 14:02
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'de yayınlanan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 837. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde bir yarışmacıya, ''Günümüzde, tüm bölümleri halka açıkken Topkapı Sarayı'nı ziyaret eden biri hangisini göremez?'' sorusu yöneltildi.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'İN YENİ BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN