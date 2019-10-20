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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran 'Topkapı Sarayı' sorusu

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Milyoner'in yeni bölümünde bir yarışmacıya, ''Günümüzde, tüm bölümleri halka açıkken Topkapı Sarayı'nı ziyaret eden biri hangisini göremez?'' sorusu yöneltildi.



Telefon ve yarı yarıya joker hakkını kullanmasına rağmen yanlış cevap veren yarışmacı sosyal medyada gündem oldu.