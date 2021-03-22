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Haberler Galeri Kendi güvenlik sistemini yaptı! Görenler hayran kaldı

Kendi güvenlik sistemini yaptı! Görenler hayran kaldı

Almanya'da yaşayan 70 yaşındaki bir kişi kapıya kurduğu 'mandallı' sistemle görenleri hayretler içinde bıraktı. İşte sosyal medyada da büyük beğeni alan o anlar...

Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 12:50 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 12:52
Kendi güvenlik sistemini yaptı! Görenler hayran kaldı

Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi...

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Kendi güvenlik sistemini yaptı! Görenler hayran kaldı

Önce mandalın bu kısmına tutkal döküyoruz.

Kendi güvenlik sistemini yaptı! Görenler hayran kaldı

Daha sonra elimizdeki AA pili üzerine yapıştırıyoruz.

Kendi güvenlik sistemini yaptı! Görenler hayran kaldı

Bu şekilde...

Kendi güvenlik sistemini yaptı! Görenler hayran kaldı

Ancak işlem bununla bitmiyor, bize bir pil daha lazım!

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