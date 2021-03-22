Kendi güvenlik sistemini yaptı! Görenler hayran kaldı
Almanya'da yaşayan 70 yaşındaki bir kişi kapıya kurduğu 'mandallı' sistemle görenleri hayretler içinde bıraktı. İşte sosyal medyada da büyük beğeni alan o anlar...
Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 12:50
Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 12:52
Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi...
Önce mandalın bu kısmına tutkal döküyoruz.
Daha sonra elimizdeki AA pili üzerine yapıştırıyoruz.
Ancak işlem bununla bitmiyor, bize bir pil daha lazım!