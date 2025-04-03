Kendi kendine yıkılıyor! Manisa’daki 7 katlı bina tehlike saçıyor

Uzun Apartmanının hemen yanındaki binada esnaflık yapan Muhammet Al, "7 kata zamanında imar verilmiş ama burası sit alanı yıkım yapılamıyor. Sonraki 4 katın sahipleri dava açmışlar. Mahkeme sürüyor kendi dairelerinin ne olacağıyla ilgili. Yıkılmamasının sebebi budur. Zamanla 8-10 sene sonra buradaki adada bulunan binaların hepsi yıkılarak 3 kat olarak imar verilecek. Arkada tarihi cami olduğu için. Risk taşıyor. Binanın içindeki betonlar inişli çıkışlı yol yapmış çok tehlikeli. Yandaki binalar bunu ayakta tutuyor. Zaman zaman büyük parçalar düşüyor. Çok tehlikeli" dedi. Saim Etken de binanın yakında çökeceğini belirterek madde bağımlılarının da binayı mesken tuttuğunu anlattı. Kendisi de inşaat işiyle uğraşan Ramazan Güler ise şunları söyledi:



