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Kendi yöntemini geliştirdi, balıkları bir bir böyle avlıyor!
Kendi yöntemini geliştirdi, balıkları bir bir böyle avlıyor!
Az sonra göreceğiniz fotoğraflarda sıra dışı bir yöntem öğreneceksiniz. İşte ip, plastik şişe ve kürdan kullanarak balıkları bir bir 'ağına' düşüren vatandaşın ilginç buluşu...
Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 14:31
Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, balık avlamak için sıra dışı bir yöntem geliştiren bir balıkçıya ait ve fazlasıyla işe yarıyor
Yapımı çok kısa süren hiçbir masraf gerektirmeyen yöntemin aşamaları ise şöyle...
Önce 5 litrelik su şişesini alarak bu şişeyi belirli bir ölçüde delmek gerekiyor...
Pet şişe üzerindeki işlemlerin ardından ise kürdanların yerleştirilmesi için iplerin çekilmesi gerekiyor...
Sosyal medyada işlemleri paylaşan kişi daha sonra durgun bir göl kıyısına giderek balıkları beklemeye koyuluyor...