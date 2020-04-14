Kendinden emin yarışmacı doğru cevapla yıkıldı! İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları

ATV'nin reyting rekortmeni ve sevilen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde 'Güney Amerika' sorusu dikkat çekti. Kendinden emin bir şekilde soruya cevap veren yarışmacı doğru cevapla şaşkınlık içinde kaldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları...