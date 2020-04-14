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Haberler Galeri Kendinden emin yarışmacı doğru cevapla yıkıldı! İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları

Kendinden emin yarışmacı doğru cevapla yıkıldı! İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları

ATV'nin reyting rekortmeni ve sevilen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde 'Güney Amerika' sorusu dikkat çekti. Kendinden emin bir şekilde soruya cevap veren yarışmacı doğru cevapla şaşkınlık içinde kaldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları...

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2020 Salı 02:31 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2020 Salı 02:34
Kendinden emin yarışma doğru cevapla yıkıldı! İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları
Kendinden emin yarışma doğru cevapla yıkıldı! İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.

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Kendinden emin yarışma doğru cevapla yıkıldı! İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları
Kendinden emin yarışma doğru cevapla yıkıldı! İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları
Kendinden emin yarışma doğru cevapla yıkıldı! İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları
Kendinden emin yarışma doğru cevapla yıkıldı! İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları
Kendinden emin yarışma doğru cevapla yıkıldı! İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları
Kendinden emin yarışma doğru cevapla yıkıldı! İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları
Kendinden emin yarışma doğru cevapla yıkıldı! İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları
Kendinden emin yarışma doğru cevapla yıkıldı! İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları

İşte merak edilen detaylar ve Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...

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