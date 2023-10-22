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Kendisini ısıran yılana öyle bir şey yaptı ki... Korkunç olay

Hindistan'da meydana gelen görenleri dehşete düşürdü. Hindistan'ın Bihar eyaletinde yaşayan 65 yaşındaki Rama Mahto kendisini sokan yılandan intikam almak için ilginç bir yola başvurdu. Yılanı ısırmaya çalışan yaşlı adam yaptığı hamle sonrası felaketi yaşadı.

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 16:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





