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Haberler Galeri Kendisini ısıran yılana öyle bir şey yaptı ki... Korkunç olay

Kendisini ısıran yılana öyle bir şey yaptı ki... Korkunç olay

Hindistan'da meydana gelen görenleri dehşete düşürdü. Hindistan'ın Bihar eyaletinde yaşayan 65 yaşındaki Rama Mahto kendisini sokan yılandan intikam almak için ilginç bir yola başvurdu. Yılanı ısırmaya çalışan yaşlı adam yaptığı hamle sonrası felaketi yaşadı.

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 16:24

Kendisini ısıran yılana öyle bir şey yaptı ki... Korkunç olay

Hindistan'ın Bihar eyaletinde meydana gelen olay herkesi şaşırttı. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 65 yaşındaki Rama Mahto, bir yılan tarafından ısırıldı.

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Kendisini ısıran yılana öyle bir şey yaptı ki... Korkunç olay

Yılandan intikam almak için harekete geçen Mahto, yılanı ısırmak için yılanın üzerine atıladı.

Kendisini ısıran yılana öyle bir şey yaptı ki... Korkunç olay

Yılanı çiğnemeye çalışan 65 yaşındaki alkollü Hintli, yılan tarafından yüzünden 10'dan fazla kez ısırıldı.

Kendisini ısıran yılana öyle bir şey yaptı ki... Korkunç olay

Munger'de yaşayan ve yılanı ısıran adam, 12 saat sonra hayatını kaybetti.

Kendisini ısıran yılana öyle bir şey yaptı ki... Korkunç olay

POLİS AÇIKLAMA YAPTI

Polis, yerel gazetecilere yaptığı açıklamada 'Kurbanın yakınlarının verdiği bilgilere göre, bebek bir yılan adamı bacağından ısırdı.

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