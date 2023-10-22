HaberlerGaleriKendisini ısıran yılana öyle bir şey yaptı ki... Korkunç olay
Kendisini ısıran yılana öyle bir şey yaptı ki... Korkunç olay
Hindistan'da meydana gelen görenleri dehşete düşürdü. Hindistan'ın Bihar eyaletinde yaşayan 65 yaşındaki Rama Mahto kendisini sokan yılandan intikam almak için ilginç bir yola başvurdu. Yılanı ısırmaya çalışan yaşlı adam yaptığı hamle sonrası felaketi yaşadı.
Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 16:24
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Hindistan'ın Bihar eyaletinde meydana gelen olay herkesi şaşırttı. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 65 yaşındaki Rama Mahto, bir yılan tarafından ısırıldı.