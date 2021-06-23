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Kenti vuran fırtınanın en şanslısı o oldu

Denizli'de etkili olan fırtına sonrası bir işyerine ait totem otoparkta bulunan araçların üzerine devrildi. Bir araç ise devrilen totemin iki ayağının arasında kalarak kıl payı zarar görmedi. Rüzgar nedeniyle elektrik telleri kopması sonucu ev ve iş yerlerinde yangın çıkarken kent, elektriklerin kesilmesiyle karanlığa büründü.

Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 22:39 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 22:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





