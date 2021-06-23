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Haberler Galeri Kenti vuran fırtınanın en şanslısı o oldu

Kenti vuran fırtınanın en şanslısı o oldu

Denizli'de etkili olan fırtına sonrası bir işyerine ait totem otoparkta bulunan araçların üzerine devrildi. Bir araç ise devrilen totemin iki ayağının arasında kalarak kıl payı zarar görmedi. Rüzgar nedeniyle elektrik telleri kopması sonucu ev ve iş yerlerinde yangın çıkarken kent, elektriklerin kesilmesiyle karanlığa büründü.

Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 22:39 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 22:41
Kenti vuran fırtınanın en şanslısı o oldu

Denizli'de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kentin bir çok noktasında ağaç devrilmesi, çatı ve levha uçması gibi olaylar meydana geldi. Rüzgarın etkisini arttırdığı anlarda bir iş yerinin devasa totemi alışveriş merkezinin otopark alanına düştü.

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Kenti vuran fırtınanın en şanslısı o oldu

Otoparkta bulunan bütün araçlar hasar görürken bir araç deyim yerindeyse kıl payı kurtuldu. Devasa totemi ayakta tutan demir ayakların arasında kalan araç hasar almazken hemen yanında bulunan araç ise adeta hurdaya döndü.

Kenti vuran fırtınanın en şanslısı o oldu

Denizli'de akşam saatlerinde etkisini arttıran rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Bir anda kent adeta yıkıldı. Şehrin birçok noktasında ağaç yola ve araçların üzerine devrildi. Bir işyerine ait olan devasa büyüklükteki totem alışveriş merkezine ait otoparkta bulunan araçların üzerine devrildi.

Kenti vuran fırtınanın en şanslısı o oldu

Bir eve ait çatı ise yan tarafında bulunan bir iş yeri levhasının üzerine düştü. Rüzgar nedeniyle elektrik telleri kopması sonucu ev ve iş yerlerinde yangın çıkarken kent, elektriklerin kesilmesiyle karanlığa büründü.

Kenti vuran fırtınanın en şanslısı o oldu

Bir işyerinde ise şiddetli rüzgar nedeniyle kepenklerini kapatarak rüzgarın etkisini yitirmesini bekledi. Kepenklerin kapanmasının ardından elektriklerin gitmesiyle işyeri içerisinde bulunan vatandaşlar mahsur kaldı.

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