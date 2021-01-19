Keops Piramidi (Giza Piramidi) hakkında bir gizem daha çözüldü

Dünyanın 7 Harikası'ndan biri olan Keops Piramidi, diğer adıyla Büyük Giza Piramidi'nin gizemi hala araştırılırken yapı ile ilgili yeni bir bilgiye ulaşıldı. Antik dünyanın yedi harikasından ayakta kalan tek yapı olan Keops Piramidi bir diğer adıyla Büyük Giza Piramidi bir kez daha gündemde. Antik dünyanın en gizemli yapılarından biri olarak görülen Keops Piramidi'nde bilim dünyasını şaşırtan bir keşfe imza atıldı. Sarı olarak bildiğimiz Giza'nın gerçek rengi ortaya çıktı Günümüzden yaklaşık 4 bin 500 yıl önce inşa edilen piramitin ilk inşa edildiğinde beyaz renkte olduğu saptandı. 'The Nile: Egypt's Greatest River' (Nil: Mısır'ın En Büyük Nehri) belgeselinde tarihçi Bettany Hughes, ilk inşa edildiği dönemde piramitlerin saf beyaz olduğunu ortaya çıkardı. Merer, Nil Nehri boyunca beyaz kalker taşı blokların nasıl taşındığını anlattığı günlükte, taşların taşınması sürecinin bir gün sürdüğünü yazdı. Piramit 4 bin 500 yıl önce Mısır firavunu Kral Khufu döneminde inşa edilmişti.