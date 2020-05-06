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Kerem Bursin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına yanıt verdi
Kerem Bursin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına yanıt verdi
Yakışıklı oyuncu Kerem Bursin'in adı Demet Özdemir ile aşk iddialarına karışmıştı. İki tarafta konu ile ilgili açıklama yapmazken Bursin ve Özdemir'in hayranları ikiliden gelecek açıklamayı merakla bekliyor. Kerem Bursin sosyal medya hesabından Demet Özdemir aşkı sorularına yanıt verdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 6 Mayıs 2020 Çarşamba 15:52
Güncelleme Tarihi: 6 Mayıs 2020 Çarşamba 16:02
Kerem Bursin ve Demet Özdemir'in aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine son dakika olarak düşmüştü. Kerem Bursin sosyal medya hesabından Demet Özdemir aşkı sorularına yanıt verdi.
Instagram hesabından bir canlı yayına katılan Bursin'in elindeki "D" harfli bardak aşk iddialarını güçlendirmişti.
İşte Kerem Bürsin'in Demet Özdemir ile ilgili aşk söylentilerine verdiği espirili yanıt...
Sosyal medyadan yeni bir canlı yayına katılan Kerem Bursin, bu kez boş bardağı göstererek Demet Özdemir ile çıkan aşk dedikodularını ti'ye aldı.
'Ç'DEN BAŞLAYIP Z'YE KADAR GİDECEĞİM'
Bursin, "Bu sefer bembeyaz bir bardağa kalemim ile rastgele bir harf yapacağım. Ç'den başlayıp Z'ye kadar gideceğim" diyerek şakalaştı.