"BİZİM ANLAYIŞIMIZA GÖRE HER HAYATA SAYGI GÖSTERMEMİZ LAZIM"

Her türlü yaşama saygı gösteren bir anlayışla binayı yaptıklarını belirten Okşaş, "Bizim anlayışımıza göre her hayata saygı göstermemiz lazım. Bu insan hayatı da olabilir, hayvan ve bitki de olabilir. Hepsinin hayatı bizler için değerli. Bunlara hayat verinin yüzünden hayatları kıymetli" ifadelerini kullandı.

