TAM BİR C VİTAMİNİ DEPOSU!

Kestanenin C vitamini bakımından zengin olduğunu ve 100 gram kestanenin günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 72'sini karşılayabildiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, "Kestane, içerdiği antioksidan bileşenler ve C vitamini sayesinde vücudu koruyarak bağışıklığı güçlendirir.