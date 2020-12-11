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Kestirme yolu ararken aldatıldığını öğrendi!

Google'ın dünyadaki büyük şehirleri yerden çektiği 360 derecelik fotoğraflarla gösteren Google Street View uygulamasında bazen dehşete düşüren görüntüler kaydedildi. İşte o karelerden bazıları...

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 17:14
Kestirme yolu ararken aldatıldığını öğrendi!

Google Haritalar için görüntü kaydeden araçların kameralarına zaman zaman ilginç anlar yansıyor. ABD'nin Alaska eyaletindeki en büyük kent Anchorage'de ilginç bir görüntü Google Haritalar kameralarına takıldı.

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Kestirme yolu ararken aldatıldığını öğrendi!

Görüntüde iki kişinin yalnızca bacaklarının olması dikkat çekiyor. Görüntünün, kayıt sırasında meydana gelen teknik bir aksaklık sebebiyle yaşandığı belirtildi.

Kestirme yolu ararken aldatıldığını öğrendi!

Peru'nun başkenti Lima'da bir kişi, köprüye ulaşabilmek için en iyi yolu Google Haritalar'da aramaya koyuldu. Doğru yolu bulmak için Lima sokaklarını Google Haritalar'da gezinen adam birdenbire bir kadın ve erkeğin samimi şekilde görüntüleri ile karşılaştı.

Kestirme yolu ararken aldatıldığını öğrendi!

Bankta oturan kadını ve dizlerine uzanan erkeği gören adam kadının eşine benzediğini fark etti.

Kestirme yolu ararken aldatıldığını öğrendi!

Google Haritalar aracıyla 2013 yılında çekildiği tespit edilen fotoğrafı gören adam, fotoğraftaki kadının kıyafetlerini ve yüzünü dikkatlice inceledi ve kadının eşi olduğunu anladı. Böylece eşinin geçmişte kendisini aldattığını öğrenmiş oldu.

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