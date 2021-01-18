Kestirme yolu ararken aldatıldığını öğrendi!
Google'ın dünyadaki büyük şehirleri yerden çektiği 360 derecelik fotoğraflarla gösteren Google Street View uygulamasında bazen dehşete düşüren görüntüler kaydedildi. İşte o karelerden bazıları...
Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 12:53
Google Haritalar için görüntü kaydeden araçların kameralarına zaman zaman ilginç anlar yansıyor. ABD'nin Alaska eyaletindeki en büyük kent Anchorage'de ilginç bir görüntü Google Haritalar kameralarına takıldı.
Görüntüde iki kişinin yalnızca bacaklarının olması dikkat çekiyor. Görüntünün, kayıt sırasında meydana gelen teknik bir aksaklık sebebiyle yaşandığı belirtildi.
Peru'nun başkenti Lima'da bir kişi, köprüye ulaşabilmek için en iyi yolu Google Haritalar'da aramaya koyuldu. Doğru yolu bulmak için Lima sokaklarını Google Haritalar'da gezinen adam birdenbire bir kadın ve erkeğin samimi şekilde görüntüleri ile karşılaştı.
Bankta oturan kadını ve dizlerine uzanan erkeği gören adam kadının eşine benzediğini fark etti.
Google Haritalar aracıyla 2013 yılında çekildiği tespit edilen fotoğrafı gören adam, fotoğraftaki kadının kıyafetlerini ve yüzünü dikkatlice inceledi ve kadının eşi olduğunu anladı. Böylece eşinin geçmişte kendisini aldattığını öğrenmiş oldu.