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Haberler Galeri Ketçabı eğer arabanıza sürerseniz...

Ketçabı eğer arabanıza sürerseniz...

Pek çok kişi tarafından sevilerek kullanılan ketçabın mutfakta kullanımının dışında çok farklı kullanım alanları da olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Ketçabı eğer arabanıza sürerseniz sonucuna inanamayacaksınız.

Giriş Tarihi: 3 Ocak 2021 Pazar 13:36 Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2021 Pazar 13:39
Ketçabı eğer arabanıza sürerseniz...

İLK ZAMANLARDA DOMATESTEN YAPILMIYORDU

Ketçabın bugünkü ham maddesi domates ama bulunduğu ilk dönemlerde hamsi, istiridye, limon ve ceviz ketçabı da vardı. Daha sonra ketçabın baskın maddesi mantar oldu.

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Ketçabı eğer arabanıza sürerseniz...

Filipinler'de ketçap için muz kullanılıyor. Bu nedenle daha tatlı bir ketçapları var.

Erik, armutlu tatlı hardal, yaban mersini, mango, havuç, elma ve turp da bazı bölgelerde kullanılıyor.

Ketçabı eğer arabanıza sürerseniz...

BEŞİNCİ TAT

İnsanlar dört temel tat almaya aşinadır: Tatlı, ekşi, tuzlu ve acı. Beşinci tat ise 'umami'dir. Bu tat, ağızda sulanmaya ve dil üzerinde tüylü bir hisse neden olarak boğazı, ağzın tepe ve geri kısmını uyarır.

1800'lü yılların sonlarında şef Auguste Escoffier, umami'yi tuzlu, ekşi, tatlı ve acı tatlarla birleştirerek çeşitli yemekler hazırladı.

Ketçabı eğer arabanıza sürerseniz...

Ancak, kendisi yeni tadın kimyasal kaynağını bilmiyordu. Umami 1908 yılında Tokyo İmparatorluk Üniversitesi 'nde profesör olan bilim adamı Kikunae Ikeda tarafından ilk defa tanımlandı. Umami en çok olgun domateslerde, balıkta ve kurutulmuş ette bulunur.

En iyi ketçaplar ise umami tadına sahiptir.

Ketçabı eğer arabanıza sürerseniz...

İLAÇ OLARAK KULLANILDI

Ketçap aşağı yukarı 1835 yıllarında ilaç olarak kullanıldı ve domates hapı adıyla satıldı.

Doktor John Cook Bennett, domatesin ishal, sarılık ve hazımsızlık gibi hastalıkları tedavi edebileceğini düşünüyordu.
Fakat domates haplarının tedavi yöntemi olarak kullanılabileceği daha kesinleşemeden sahte haplar sayesinde 4-5 senede piyasadan silinip gitti.

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