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Haberler Galeri Kilo veremiyorsanız sebebi D vitamini olabilir

Kilo veremiyorsanız sebebi D vitamini olabilir

Yazın gelmesi ile birlikte kilo vermek isteyenler tarafından uygulanan bilinçsiz diyetlere karşı uzmanlar uyarıyor Diyetisyen İrem Şerolar "Tanı konulmamış tiroit ve şeker hastalığı, kandaki düşük D vitamini, B12 seviyeleri, demir eksikliği anemisi, hareketsiz yaşam, kortizol kullanımı, düzensiz uyku, stres, sık seyahat yapmak gibi durumlar sağlıklı kilo vermeyi engelleyebilir" dedi.

Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 13:03 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 14:15
Kilo veremiyorsanız sebebi D vitamini olabilir
Kilo veremiyorsanız sebebi D vitamini olabilir

Sağlıklı bireylerde kilo vermek deyince akla çeşitli diyetler, kullanılan bazı makineler, kürler ve detoksların geldiğini ifade eden Diyetisyen İrem Şerolar, kilo vermenin kişiye özel olması gerektiğinin altını çizdi. Dyt. Şerolar, ağırlık kaybının en doğru ve sağlıklı yolunun kişinin yaşam şekline uygun karbonhidrat, yağ ve protein içeriği planlanmış, kısıtlamayan ve sizi yoksun hissettirmeyen bir beslenme programı olduğunu söyledi.

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Kilo veremiyorsanız sebebi D vitamini olabilir
Kilo veremiyorsanız sebebi D vitamini olabilir

BİLİNÇSİZ DİYETLE KAS KAYBI YAŞANABİLİR
İnsanların hızlı kilo kaybı için vücutlarına çoğu zaman bilinçsizce zarar verebildiğine dikkat çeken Diyetisyen Şerolar, "En çok yaz dönemi geldiğinde aşırı kısıtlı kalori içeren tek tip beslenmeler denendiği görülmektedir. Diyetisyen danışmanlığı olmadan sağlıklı besinlerin, özellikle sağlıklı lif ve yağ grubunun diyetten çıkarılması kişilerin bağırsak hareketlerini yavaşlatıp bağışıklıkların düşmesine neden olabilir, hatta kas kaybı bile yaşatabilir" uyarısında bulundu.

Kilo veremiyorsanız sebebi D vitamini olabilir
Kilo veremiyorsanız sebebi D vitamini olabilir

AÇLIK HİSSEDİLMEYECEK BİR PROGRAM UYGULANMALI
Dyt. Şerolar, sağlıklı kilo kaybı formülünü ise şu şekilde anlattı:

"Kişiler en doğru kilo kaybı için kaliteli karbonhidratlardan (tam buğday, un veya ekmeği, yulaf, bulgur, karabuğday gibi), sağlıklı pişen protein grubundan (ızgara, haşlama, fırın vb.) ve sağlıklı yağ grubundan (zeytinyağı, çiğ kuruyemişler, zeytin, avokado vb.) oluşan, o anki ağırlıklarına göre kalorisi planlanmış kısıtlı değil, zengin açlık hissetmedikleri bir program uygulamalıdırlar. Buna ek olarak günlük olarak hareketin/ egzersizin arttırılması hem kas korunumu için hem de kilo kaybı için en güzel destek olacaktır."

Metabolizma hızının kişinin günlük hareketine, yaptığı spora, yaşına, genetik yatkınlıklarına, sahip olduğu hastalıklara kullandığı ilaç ve takviyelere göre değiştiğini vurgulayan Dyt. Şerolar, bu konunun her birey için ayrı konuşulması gerektiğini işaret etti.

Kilo veremiyorsanız sebebi D vitamini olabilir
Kilo veremiyorsanız sebebi D vitamini olabilir

TİROİT HASTALIĞI VE DÜŞÜK ŞEKER KİLO VERMEYİ ÖNLEYEBİLİR
"Kilo kaybımı bir türlü hızlandıramıyorum" diyenlerin öncelikle bir iç hastalıkları hekimine giderek detaylı kan tahlili değerlendirmesi yaptırmalarını öneren Dyt. Şerolar, "Tiroitler, tiroit antijenleri, kan şekeri regülasyonu, insülin direnci, düşük şeker (hipoglisemi) gibi hastalıklara sahip olabilirsiniz. Sonrasında kan değerlerinizdeki vitamin ve mineral değerlerine baktırmak, düşük olanlara göre beslenmenizi planlayıp gerekli takviyelere başlamanız metabolizma hızınıza en güzel destekçiler olacaktır" diye konuştu.

Kilo veremiyorsanız sebebi D vitamini olabilir
Kilo veremiyorsanız sebebi D vitamini olabilir

Dyt. Şerolar, sağlıklı kilo vermeyi engelleyen diğer durumları ise şöyle sıraladı:

"Kandaki düşük D vitamini, B12 seviyeleri.

Demir eksikliği anemisi.

Sedanter ve hareketsiz yaşam ( oturarak çalışma- araç kullanma).

Kortizol kullanımı.

Düzensiz uyku.

Stres.

Sürekli tartıya çıkmak.

Sık seyahat yapmak, düzen kuramama durumu.

Yüksek şeker tüketimi.

Alkol kullanımı."

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