Kilo verince kimse tanımadı
27 yaşındaki John Allaaire, fitness programıyla 244 kilodan 136 kiloya düştü.
Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 15:54
136 kilo verdikten sonra vücudu sarkan John Allaaire, yemek bağımlılığı ile verdiği mücadeleyi anlattı.
"Obez olmak ayrı bir durum, morbid obeziteye ulaştığınızda ise apayrı bir durumla karşılaşıyorsunuz. 20 yaşıma geldiğimde doktora gittim ancak onlar benim ağırlığımı ölçemediler. Bunun üzerine Florida'daki bir balık pazarına gittim.
Pazarın arkasında ticari amaçla kullanılan bir ölçekte tartılmak zorunda kaldım. Oradaki insanlara neden orada olduğumu anlatmak zorunda kaldım. Bana verilen tepkilerin hiçbirini hatırlamıyorum." diyen John'un kilo verme hikayesi...'
Yeme alışkanlığıma baktığımda anne-babamın boşanma döneminde başladığını fark ediyorum. Annem o dönemde üzülmemi engellemek için 'Bu gece çok güzel bir pazara gidelim ve kendimize fazladan pasta alalım!' diyordu.'
Bu durumu John 18 yaşındayken babasının kanser olduğu gerçeğiyle başa çıkmak için kendisini yemeye verdiği gerçeğiyle devam etmiş. Öyle ki John, 1 yıl içinde 172 kilodan 226 kiloya çıkmış. Bu değişim onu morbid obezite kateogisine almıştı.