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Haberler Galeri Kilo vermek isteyenler dikkat! 1 ayda istediğiniz fiziğe ulaşın! Yağları cayır cayır yakıyorlar! İşte vücudu eriten doğal kürler

Kilo vermek isteyenler dikkat! 1 ayda istediğiniz fiziğe ulaşın! Yağları cayır cayır yakıyorlar! İşte vücudu eriten doğal kürler

Kilo vermek için yapılması gerekenler oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Kimi fazlalıklarından kurtulmak isterken, kimi de sağlıklı bir vücuda erişebilmek için pek çok yöntem deniyor. Kilo vermek aslında sandığınız kadar zor değil! Kilolarından kurtulmak isteyenlerin en fazla araştırdığı konu da '1 ayda 15 kilo verdiren diyet' oldu. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenler için mucizevi denebilecek pek çok kür var. Vücudunuzdaki toksini ve ödemi atan, yağ yakımını hızlandıran bu kürler sayesinde vücudunuz adeta yenilecek! İşte kısa süre içinde istediğiniz kiloya doğal yöntemlerle ulaştıran mucizevi kürler…

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 11:13 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 11:14

Kilo vermek isteyenler dikkat! 1 ayda istediğiniz fiziğe ulaşın! Yağları cayır cayır yakıyorlar! İşte vücudu eriten doğal kürler

Kilo vermek için yapılması gerekenler oldukça merak edilenler arasında yer alıyor. İlaçsız ve doğal bir şekilde fazla kilolardan ve yağlardan kurtulmak mümkün! Yoğurttan, kimyona pek çok doğal besinler sayesinde hayallerini kurduğunu fit görüntüye ulaşabilirsiniz… Hızlıca kilo vermek isteyenler için 1 ayda 15 kilo verme garantili kür! Yağları cayır cayır yakıyor...

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Kilo vermek isteyenler dikkat! 1 ayda istediğiniz fiziğe ulaşın! Yağları cayır cayır yakıyorlar! İşte vücudu eriten doğal kürler

15 GÜNDE 10 KİLO ŞIP DİYE GİDİYOR! KİMYON KÜRÜ

Yağ yakan ve zayıflatan kimyon kürünü evde çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Kimyon kürünü 15 gün boyunca aralıksız tüketmeniz gerekiyor. 15 gün geçtikten sonra ara verip vücudunuzu dinlendirin. Yaklaşık 2 hafta ara verdikten sonra tekrar kimyon kürünü uygulayabilirsiniz.

Kilo vermek isteyenler dikkat! 1 ayda istediğiniz fiziğe ulaşın! Yağları cayır cayır yakıyorlar! İşte vücudu eriten doğal kürler

Kimyon kürü nasıl yapılır?

1 bardağın içerisine yemek kaşığı kimyon tohumu koyun. Ardından üzerine su ekleyin.

Kilo vermek isteyenler dikkat! 1 ayda istediğiniz fiziğe ulaşın! Yağları cayır cayır yakıyorlar! İşte vücudu eriten doğal kürler

Kimyonlu suyu geceden hazırlayın ve sabaha kadar bekletin.

Kilo vermek isteyenler dikkat! 1 ayda istediğiniz fiziğe ulaşın! Yağları cayır cayır yakıyorlar! İşte vücudu eriten doğal kürler

Sabah uyanır uyanmaz direk bu hazırladığınız karışımı süzüp için.

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