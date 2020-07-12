Kilo vermeyi kolaylaştıran yöntemler nelerdir? Zayıflamaya yardımcı besinler nelerdir?

Yaz aylarında kilo verme telaşı da artıyor. Özellikle karantina döneminde alınan fazla kilolarını vermek isteyenler 'Nasıl kilo verebilirim?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Detoks sularının tek başına yağ yaktığı ve kilo verdirdiğine dair yanlış bir inanış olduğunu belirten Dyt. Gizem Gençyürek, "Kan şekerinin dengelenmesi için suya çubuk tarçın atılabilir. Bağırsakların iyi çalışması veya bağışıklığı güçlendirmek için limon; ödem atmak için maydanoz veya ananas; kolesterol için ceviz günlük içilen suyun içine ilave edilebilir" dedi.