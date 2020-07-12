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Haberler Galeri Kilo vermeyi kolaylaştıran yöntemler nelerdir? Zayıflamaya yardımcı besinler nelerdir?

Kilo vermeyi kolaylaştıran yöntemler nelerdir? Zayıflamaya yardımcı besinler nelerdir?

Yaz aylarında kilo verme telaşı da artıyor. Özellikle karantina döneminde alınan fazla kilolarını vermek isteyenler 'Nasıl kilo verebilirim?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Detoks sularının tek başına yağ yaktığı ve kilo verdirdiğine dair yanlış bir inanış olduğunu belirten Dyt. Gizem Gençyürek, "Kan şekerinin dengelenmesi için suya çubuk tarçın atılabilir. Bağırsakların iyi çalışması veya bağışıklığı güçlendirmek için limon; ödem atmak için maydanoz veya ananas; kolesterol için ceviz günlük içilen suyun içine ilave edilebilir" dedi.

Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2020 Pazar 14:00 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2020 Pazar 14:07
Kilo vermeyi kolaylaştıran yöntemler nelerdir? Zayıflamaya yardımcı besinler nelerdir?

Sağlıklı kilo kaybında sıvı tüketiminin önemi dikkat çekiyor. Uzun yıllardır popülaritesini koruyan detoks sularının tek başına yağ yaktığı ve kilo verdirdiğine dair yanlış bir inanış olduğunu belirten Dyt. Gizem Gençyürek, önemli açıklamalarda bulundu. 'Burada asıl mucize ise sudur' diyen Dyt. Gizem Gençyürek, "Unutulmamalı ki hiçbir besin tek başına yağ yakmaz ve kilo verdirmez.

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Kilo vermeyi kolaylaştıran yöntemler nelerdir? Zayıflamaya yardımcı besinler nelerdir?

Detoks sularının bu kadar sevilmesinin altında yatan temel sebep ise suyun tadının birçok kişi tarafından sevilmemesi ve çeşitli meyve-sebze-baharatlar ile tatlandırılarak suyun tadının daha içilebilir hale getirilmesidir" diye konuştu.

Kilo vermeyi kolaylaştıran yöntemler nelerdir? Zayıflamaya yardımcı besinler nelerdir?

Kilo kontrolünde suyun oldukça büyük bir önem taşıdığını ifade eden Dyt. Gençyürek, "Su organların temizlenmesini, vücudun yağ dengesinin ve kilo kontrolünün sağlanmasını, bağırsakların daha iyi çalışmasını, metabolizmanın hızlanmasını, ilaç kullanımı var ise ilaçların ortaya çıkarabileceği zararlı etkilerin ortadan kaldırılmasını sağlar, aynı zamanda tokluk hissi sağlayarak da yine kilo kontrolü üzerinde etkilidir" ifadelerini kullandı.

Kilo vermeyi kolaylaştıran yöntemler nelerdir? Zayıflamaya yardımcı besinler nelerdir?

ÖDEME KARŞI MAYDANOZ VEYA ANANAS

Dyt. Gençyürek, bireyin var olan sağlık problemleri göz önünde bulundurularak hedefe yönelik olarak suyun tatlandırılabileceğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

Kilo vermeyi kolaylaştıran yöntemler nelerdir? Zayıflamaya yardımcı besinler nelerdir?

"Kan şekerinin dengelenmesi için suya çubuk tarçın atılabilir. Bağırsakların iyi çalışması veya bağışıklığı güçlendirmek için limon; ödem atmak için maydanoz veya ananas; kolesterol için ceviz günlük içilen suyun içine ilave edilebilir.

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