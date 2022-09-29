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Kilosu 1 tona yaklaşmıştı tam 542 kilo verdi!... Evden vinçle çıkarılan adam bir deri bir kemiğe döndü!
Kilosu 1 tona yaklaşmıştı tam 542 kilo verdi!... Evden vinçle çıkarılan adam bir deri bir kemiğe döndü!
Kilosuyla 2013 yılında dünyayı sallayan Suudi Arabistanlı Khalid bin Mohsen Shaari, tedavi edilmek üzere evinden vinç ile çıkarılmıştı. 22 yaşında 610 kiloya ulaşan genç, tedavi sonrası gündeme geldi. Tam 542 kilo veren Shaari'nin son hali bir deri bir kemik kalmış dedirtti. İşte şoke olacağınız değişim...
Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 15:35
Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 15:48
Dünya tam 542 kilo veren o adamı konuşuyor… Suudi Arabistan'da yaşayan Khalid bin Mohsen Shaari, dünyanın yaşayan en ağır insanı ilan edilmişti. Genç adam 22 yaşında tartıya çıktığında 610 kilo geliyordu.
Khalid tedavi edilmesi için bir vinç ile evden çıkarıldı. Genç adamın hayatı o günden sonra değişti. Khalid bin Mohsen Shaari, yıllar için 542 kilo verdi ve bambaşka birine dönüştü.
Khalid bin Mohsen Shari, 28 Şubat 1991'de Suudi Arabistan'da doğdu.
Ağustos 2013'te Khalid, dünyanın en ağır ikinci ve yaşayan en ağır insanı ilan edildi.
22 yaşındaki bu adam 2013 yılında tartıya çıktığında 610 kilo geliyordu. Dünyanın en ağır ikinci adamı olarak biliniyordu.