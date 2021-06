"ULAŞABİLDİĞİMİZ ONAYLANMIŞ HER AŞIYI SIRAMIZ GELDİĞİNDE YAPTIRMAMIZ GEREKİYOR"

Biontech ve Sinovac aşılarının sonuç olarak bir virüs aşısı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Yavuzer, "Aşıların belirli aralıklarla tekrarı ilerleyen dönemlerde mümkün olabilir. Şu an için 'hatırlatma dozu' tüm dünyada ve ülkemizde kesin netlik kazanmadı. Pandeminin devam etmesi durumunda; COVİD aşıları da grip virüs aşılarında önerildiği gibi her yıl tekrar edebilir. Aşı olsak da maske ve mesafe tedbirlerine salgın devam ettiği sürece uymalıyız.