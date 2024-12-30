Kim Milyoner Olmak İster yılbaşında çok özel konuklarıyla ekranlarda
atv yılbaşına sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'le giriyor. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunda, Türkiye'nin en çok seyredilen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yılbaşı bölümünde çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak.
HABER MERKEZİ
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Kim Milyoner Olmak İster yılbaşında çok özel konuklarıyla ekranlarda
"Kim Milyoner Olmak İster", yılbaşı özel bölümü birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda konuk ediyor. Ceza, Ziynet Sali ve Betül Demir bu özel akşamda hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler.
Kim Milyoner Olmak İster yılbaşında çok özel konuklarıyla ekranlarda
Sevilen oyuncu Doğu Demirkol ise bilgisini eğlenceli bir şekilde sınayacak. Gecenin sürprizi ise atv ekranlarının sevilen dizisi "Bir Gece Masalı"nın başarılı oyuncuları Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun olacak.
Kim Milyoner Olmak İster yılbaşında çok özel konuklarıyla ekranlarda
Ekranların sevilen çifti dizideki uyumlarını yarışmada birlikte yarışarak sevenlerine gösterecekler.
Kim Milyoner Olmak İster yılbaşında çok özel konuklarıyla ekranlarda
Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak.
Kim Milyoner Olmak İster yılbaşında çok özel konuklarıyla ekranlarda
"Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel" bölümü, 31 Aralık 2024 Salı akşamı saat 20.00'de atv'de!
Kim Milyoner Olmak İster yılbaşında çok özel konuklarıyla ekranlarda