Kim Milyoner Olmak İster yılbaşında çok özel konuklarıyla ekranlarda

atv yılbaşına sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'le giriyor. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunda, Türkiye'nin en çok seyredilen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yılbaşı bölümünde çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak.

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 30 Aralık 2024 16:24 Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 16:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





