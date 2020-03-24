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Kim Milyoner Olmak İster'de "Fareler ve İnsanlar" sorusu! İşte Kim Milyoner Olmak İster'de soru ve cevaplar
Kim Milyoner Olmak İster'de "Fareler ve İnsanlar" sorusu! İşte Kim Milyoner Olmak İster'de soru ve cevaplar
Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümü ile yine ilgiyle takip edildi. Kim Milyoner Olmak İster 875. bölümünde "Fareler ve İnsanlar" sorusu yarışmacıyı zorladı! Sorununun cevabıyla şoka uğrayan yarışmacı 7.500 lira ile yarışmaya veda etti. İşte Kim Milyoner Olmak İster 875. yeni bölümü soru ve cevapları...
Giriş Tarihi: 24 Mart 2020 Salı 02:53
Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2020 Salı 02:55
Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümü ile yine ilgiyle takip edildi.
Milyoner'in son bölümünde bir yarışmacıya sorulan "Hangisi 'tsunami'nin TDK sözlüğüne girmiş diğer adıdır?" sorusu damga vurdu.
Peki, "Hangisi 'tsunami'nin TDK sözlüğüne girmiş diğer adıdır?" sorusunun cevabı ne?
İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Türk Dil Kurumu sorusunun cevabı...