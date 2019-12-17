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Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran soru! Kim Milyoner Olmak İster 852.yeni bölüm soru ve cevapları!

Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarında izleiyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Yarışmanın dün akşam yayınlanan 852. bölümünde geceye damga vuran anlar yaşandı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 852. bölümünde yaşanan o anlar...