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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster'de yer alan Muhammed Ali sorusu geceye damga vurdu!

Kim Milyoner Olmak İster'de yer alan Muhammed Ali sorusu geceye damga vurdu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster, dün geceye de damgasını vurdu. atv ekranlarının en çok seyredilen ve kazandıran yarışması Milyoner'in yeni bölümünde yarışmacılara yöneltilen sorular yine çok merak edildi. Özellikle "1971'deki Muhammed Ali – Joe Frazier maçında ön sıralarda bilet bulmak çok zor olacağı için dergi fotoğrafçısı olarak maçı izleyen ve ring kenarında fotoğraf çeken kimdir?" sorusu araştırıldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları...

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2020 Pazar 10:43 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020 Pazar 10:54
Kim Milyoner Olmak İster'de yer alan Muhammed Ali sorusu geceye damga vurdu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü geceye damgasını vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları....

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Kim Milyoner Olmak İster'de yer alan Muhammed Ali sorusu geceye damga vurdu!
Kim Milyoner Olmak İster'de yer alan Muhammed Ali sorusu geceye damga vurdu!
Kim Milyoner Olmak İster'de yer alan Muhammed Ali sorusu geceye damga vurdu!
Kim Milyoner Olmak İster'de yer alan Muhammed Ali sorusu geceye damga vurdu!
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Günlük burç yorumları - 10 Mayıs Pazar
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