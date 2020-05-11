Yeni çipli kimlik kartlarını artık hemen herkes aldı. Birçok veriyi içinde barındıran çipli kimlik kartlarında aslında büyük bir sır bulunuyor. T.C. kimlik numarası ile o sır ortaya çıkıyor. İşte kimlik kartlarındaki merak edilen sır...
Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 14:08Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 14:12
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Kimlik numarasındaki büyük sır ne?
Yeni kimlik kartı tüm hızıyla vatandaşlara dağıtılmaya devam ediyor. Peki bu kartların özelliklerini gerçekten ne kadar biliyorsunuz? T.C. kimlik numaranızın ilgili birçok vatandaşın hiç bilmediği gizli bir özelliği var.