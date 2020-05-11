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Haberler Galeri Kimlik numarasındaki büyük sır ne?

Kimlik numarasındaki büyük sır ne?

Yeni çipli kimlik kartlarını artık hemen herkes aldı. Birçok veriyi içinde barındıran çipli kimlik kartlarında aslında büyük bir sır bulunuyor. T.C. kimlik numarası ile o sır ortaya çıkıyor. İşte kimlik kartlarındaki merak edilen sır...

Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 14:08 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 14:12
Kimlik numarasındaki büyük sır ne?
Kimlik numarasındaki büyük sır ne?

Yeni kimlik kartı tüm hızıyla vatandaşlara dağıtılmaya devam ediyor. Peki bu kartların özelliklerini gerçekten ne kadar biliyorsunuz? T.C. kimlik numaranızın ilgili birçok vatandaşın hiç bilmediği gizli bir özelliği var.

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Kimlik numarasındaki büyük sır ne?
Kimlik numarasındaki büyük sır ne?

Ancak TC Kimlik Numarası diye adlandırdığımız bu numaralar aslında gizli bir özelliğe de sahip.

Kimlik numarasındaki büyük sır ne?
Kimlik numarasındaki büyük sır ne?

TC Kimlik Numarasını, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmiş 11 rakamdan oluşan kişiye özgü bir sayı...

Kimlik numarasındaki büyük sır ne?
Kimlik numarasındaki büyük sır ne?

Üzerinde basit bir pariteyle hata bulma özelliği bulunuyor. İlk 10 rakamın toplamının birler basamağı, 11. rakamı veriyor.

Kimlik numarasındaki büyük sır ne?
Kimlik numarasındaki büyük sır ne?

Ayrıca; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 7 katı ile 2, 4, 6 ve 8. rakamın toplamının 9 katının toplamının birler basamağı 10. rakamı; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 8 katının birler basamağı 11. rakamı veriyor.

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