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Kimsenin aklının ucundan bile geçmedi! Dünyanın en çılgın buluşu!
Kimsenin aklının ucundan bile geçmedi! Dünyanın en çılgın buluşu!
Almanya'da yaşayan 70 yaşındaki bir vatandaş kapıya kurduğu 'mandallı' sistemle görenleri hayretler içinde bıraktı.Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi...
Giriş Tarihi: 21 Nisan 2020 Salı 11:08
Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi...
Önce mandalın bu kısmına tutkal döküyoruz.
Daha sonra elimizdeki AA pili üzerine yapıştırıyoruz.
Ancak işlem bununla bitmiyor, bize bir pil daha lazım!